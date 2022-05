Demir, con más impotencia que nunca, quiere vengar la muerte de su madre: “Un día mataré a Behice con mis propias manos”

Cuando Züleyha, Sevda, Gaffur y compañía han conseguido calmar los nervios de Demir, para que no lastimara a Behice, han vuelto a donde estaba el taxista para pedirle más detalles sobre el supuesto viaje en el que llevó a Behice a las ruinas.

El hombre ha comenzado a dar una versión que no se sostiene, y el remate es que termina diciendo que “oyó disparos”.

Eso es imposible, ya que, Hünkar murió por una herida de una daga, no disparada con una pistola. Demir cuando se ha dado cuenta de que el hombre era un estafador y solo quería dinero, no ha dudado en pegarle. Demir está más agresivo que nunca, la ira que tiene provocada por la muerte de su madre es algo que no puede controlar.

Cuando consiguen calmarlo una segunda vez, entran en la casa. Sevda y Züleyha han intentado tranquilizarle por todos los medios, pero él lo tiene claro: “Behice mató a mi madre”. Demir ha dicho que siempre sospechó de ella, aunque aun no tenga pruebas sólidas, él está convencido de que ha sido ella: "Cada día que pasa lo tengo más claro".

El joven, muy enfadado, les ha asegurado a Züleyha y a Sevda que la va a matar con sus propias manos. Sevda y Züleyha le piden que no haga ninguna locura pero él no puede controlarse. "No descansaré hasta que mate al responsable de su muerte", ha dicho Demir entre lágrimas.

¿Cómo averiguará Demir quién es el asesino de su madre?

¡Dale al play y revive este momentazo!