Nueva temporada de Sueños de libertad: estos son los nuevos actores y tramas que veremos a partir del viernes

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, se prepara para inaugurar una etapa clave en la historia de la ficción.

Este viernes, 16 de enero, estrena nueva cabecera y temporada con importantes novedades tanto en su narrativa como en su reparto. La serie de Antena 3 da comienzo a esta temporada tras un lapso temporal de cuatro meses en la historia, un recurso que marcará la evolución de los personajes y abrirá nuevas líneas argumentales.

Coincidiendo con este cambio de temporada, la serie incorpora a once nuevos intérpretes que se suman a su elenco: Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano. Sus personajes llegarán para sacudir las tramas y tener un impacto directo en el devenir de los protagonistas.

Este salto temporal permitirá mostrar cómo han evolucionado las relaciones, los conflictos y las decisiones pendientes, al tiempo que la llegada de nuevos personajes generará alianzas inesperadas, tensiones y nuevos retos que pondrán a prueba los equilibrios establecidos.

Una nueva familia se incorpora a ficción: La familia Salazar, que llega a la colonia aparentando solidez y estabilidad, pero arrastra un pasado lleno de secretos. Pablo (Fernando Andina), un empresario marcado por una infidelidad, y Nieves (Itziar Atienza) su mujer, verán cómo su matrimonio se resquebraja con la reaparición de una antigua amante. Mientras Miguel (Marco H. Medina), hijo mayor de los Salazar, se enfrenta a sus propios conflictos emocionales como nuevo médico del dispensario y Mabel (Delia Brufau), la hija rebelde, buscará su lugar desafiando las normas familiares.

Además, esta temporada llega acompañada de la nueva, y esperada, cabecera de Sueños de libertad, interpretada por Malú, que podrá verse también a partir de este viernes en Antena 3.

Tras consolidarse como el gran fenómeno televisivo y liderar las audiencias de manera sostenida, ‘Sueños de libertad’ afronta esta nueva temporada reforzando su universo narrativo sin perder la esencia que la ha convertido en un referente para los espectadores.

Líder absoluta cada tarde, Sueños de libertad se mantiene invicta con una media del 14,2% de share medio, más de 1,2 M de espectadores y 2.066.000 espectadores únicos. La serie de Antena 3 ha demostrado ser una apisonadora, aventajando en su franja a sus dos rivales más cercanos en +4 y +6,4 puntos, respectivamente. El dominio de ‘Sueños de libertad’ no solo se queda aquí, pues ha liderado en el en 100% de sus emisiones en este mes.

La serie diaria de Antena 3 es también líder y la opción favorita en casi todos los targets de edad destacando sobre todo en mujeres con un gran 17,2% de share. En jóvenes también funciona muy bien con una cuota de casi 10 puntos. Lidera también en prácticamente todas las comunidades autónomas del país alcanzando enormes datos en Murcia (21,3%), Castilla y León (23,8%), Valencia (17,2%) o Castilla la Mancha (19%).

Los espectadores no fallan a su cita diaria con Sueños de libertad en Antena 3, que puede verse de lunes a viernes a las 15:45 h y también está disponible en atresplayer. Fuera de España, puede verse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

Sueños de libertad está protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Alberto Lozano, Laura Rozalén, Daniel Albaladejo, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Antea Rodríguez, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Alejandro Albarracín, Pepa Aniorte, y Amanda Cárdenas, completan el reparto de la serie.

Sueños de libertad es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jaume Banacolocha son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, y Joan Noguera y Lucía Alonso-Allende son coproductores ejecutivos y Joan Noguera director de la misma. Eduardo Casanova, Gonzalo Bas, Eva Norverto, Diego Lesmes, Asier Aizpuru y Kiko Ruiz Claverol son directores capitulares de la serie. Beatriz Duque y Verónica Viñé son las creadoras de la ficción.

El guion está coordinado por Eulàlia Carrillo y el coordinador de diálogos es Mauricio Romero. Nuria Hernández y Marta Creus firman la dirección de Producción, Marcelo Pacheco la dirección de Arte y Elena Lucendo, decoradora. Chus Rueda es la encargada del Vestuario, mientras que Maquillaje y Peluquería están dirigidos por Ainize Arrieta.

Así serán sus nuevos personajes:

Pablo Salazar, interpretado por Fernando Andina

Empresario práctico y con cabeza fría en los negocios, un hombre de inversiones que llega a la colonia para seguir haciendo dinero tras comprar las acciones de Joaquín.

Intentará ser neutral y no meterse en reyertas de Reinas y Merino, pero todo cambiará cuando descubra una dolorosa verdad en la muerte del su amigo Gervasio Merino, el difunto marido de Digna.

Pablo llega tratando de dejar atrás una infidelidad a su mujer para empezar de cero. Sin embargo, su vida volverá a convulsionar cuando Marisol aparezca en la colonia y Nieves descubra que esa mujer fue su amante.

Nieves Doria, interpretada por Itziar Atienza

Nieves nació en un pueblo de Toledo y pertenece a una familia con mucho dinero. Se formó como enfermera y se hizo novia de Pablo, a quien sus padres se opusieron al tratarse de un joven de menor condición social.

Nieves luchó por su amor y se casó con Pablo, lo que provocó que su familia dejase de hablarla y desde aquel momento no han mantenido relación. Nieves puso su dinero a disposición de su marido en los negocios.

En Toledo, Nieves comenzará a trabajar como enfermera en el dispensario, ayudando a su hijo Miguel, hasta que descubra por boca de su marido que tuvo una aventura con Marisol, y la vea en la colonia, lo que desbaratará su vida por completo, al sentirse muy engañada.

Miguel Salazar, interpretado por Marco H.Medina

Metódico, obsesivo y perfeccionista, un joven que ha logrado sacarse la carrera de medicina con notas excelentes. Su trabajo será clave para la recuperación del pequeño Juan, el bebé de Begoña.

Se convertirá en el nuevo médico del dispensario tras la renuncia de Luz, donde comenzará a ser poco empático con los pacientes y Luz descubrirá que tiene rasgos autistas.

Mabel Salazar, interpretada por Delia Brufau

Es la hija rebelde del matrimonio Salazar. Una joven impulsiva que regresa a Toledo cuando sus padres descubren que no está estudiando arquitectura en Barcelona, como les ha hecho creer.

Mabel sigue tratando de encontrar su verdadera vocación. Comenzará a trabajar en la cantina con Salva y se alojará en la colonia, compartiendo habitación con Valentina y Claudia, a quien animará a comenzar una relación sentimental con Salva.

Mabel se lleva bien con su hermano, pero no acaba de entenderse con su padre, a quien rechaza por ser excesivamente exigente.

Beatriz Lejena, interpretada por Xenia Tostado

Gabriel y Beatriz se casaron muy enamorados, pero en uno de los viajes que él hacía a Canarias, Gabriel no regresó y ella creyó que le había abandonado.

Ahora, tras la muerte de Delia, Beatriz llega a Toledo para la lectura del testamento de Delia y allí se reencuentra con su esposo descubriendo que se ha vuelto a casar y que espera un hijo de Begoña.

Álvaro Marquina, interpretado por Javier Lara

Un hombre sin prejuicios que trata de salir adelante con Beatriz a través de pequeñas estafas.

Álvaro llega a la colonia ocultando la muerte del dueño de la casa donde Beatriz y él trabajaban tras intentar robar. Tratará de que Beatriz se haga con el máximo dinero en el menor tiempo posible para marcharse cuanto antes de la colonia.

Valentina Somoza, interpretada por Ana Carlota Fernández

Nueva dependienta de la tienda. Valentina es una mujer dulce, inteligente, afable y algo tímida. Tiene una cultura más extensa de la que se esperaría en una dependienta de la tienda, cosa que es debida a que su madre, maestra, le ha inculcado un sólido amor por la lectura y el saber.

Nació en Soria, donde ha vivido hasta ahora. Aunque, al principio, Valentina puede resultar algo distante por su timidez, cuando se relaja es simpática, ocurrente y divertida.

A pesar de su indiscutible belleza, Valentina tiene un aire algo frágil y desvalido. Cuando Valentina vivía en Soria, era la novia de Rodrigo López de Mina, un joven y apuesto militar al que conocía de toda la vida y que iba a ser destinado a Melilla.

Antes de irse, una noche en que Rodrigo había bebido, el hombre abusó de ella. Valentina quedó totalmente devastada y, cuando pidió ayuda a su querida madre, esta le dio de lado. No podía creer las palabras de su hija.

Aterrada por no contar con el apoyo de su madre y, aprovechando que Rodrigo estaba fuera, se mudó a Toledo para empezar de cero. Allí se puso en contacto con Cloe, su amiga de la infancia, quien termina convenciendo a Marta de que la contrate como dependienta a pesar de que haya otras candidatas de dentro de la fábrica.

Salva Lucano, interpretado por Carlos Troya

Gaspar eligió a Salva para traspasarle su cantina por su seriedad y profesionalidad. Para Salva es una gran oportunidad, pues mantiene un secreto por el que estuvo en prisión.

Salva resulte un tanto hermético en el trato al público, levantando un halo de misterio a su alrededor. Claudia se sentirá prendada por él, Pero ¿seguirá confiando en él cuando se descubra su pasado?

Paula Maceda, interpretada por Maina Orta

De familia de agricultores, Paula comenzó a trabajar sirviendo en las casas. Su familia ahora podría prosperar vendiendo unas tierras, pero su padre se niega, y esto le genera impotencia.

Cuando llega a trabajar a la casa de los De la Reina, Paula tiene una cosa clara: alcanzar una vida mejor. Se valdrá de su encanto para seducir a Tasio, cuando él y Carmen comiencen a vivir en la Casa Grande.

Manuela pondrá una voz de alarma, pero la joven seguirá cautivando a Tasio.

Eduardo Trabal, interpretado por Alberto Lozano

Un hombre culto y honesto, de presencia impecable y atractivo, que comienza a trabajar como chófer en la casa buscando una vida sencilla.

Entablará una relación de amistad con Begoña cuando ayude a la esposa de Gabriel con los niños de la inclusa. Eduardo y Begoña se adentrarán en una relación de confidencias, cercanía y complicidad. Eduardo se atreverá a hacerle una propuesta y ella tendrá que marcarle un límite.

Marisol, interpretada por Laura Rozalén

Pablo conoció a Marisol cuando trabajaba en un banco en Tarragona; ella ya era una chica conocida por los Salazar, pues Miguel se fijó en ella antes que su padre, aunque solo fue un sentimiento platónico que Marisol nunca correspondió.

Con Pablo todo fue distinto, ambos se correspondían y mantuvieron una aventura. Nieves lo descubrió y decidió perdonar a su marido a cambio de que dejase a su amante y se marchasen de la cuidad.

Los Salazar llegan a Toledo dispuestos a hacer negocios, y a empezar desde cero, sin embargo, todo cambiará cuando Marisol se presente en la colonia, dispuesta a recuperar a Pablo: sigue enamorada de él.

Marisol comenzará a trabajar en La Industrial, como secretaria de Damián, lo que inevitablemente provocará que Pablo y ella vuelvan a reencontrarse.

Con nueva cabecera, interpretada por Malú

Con la renovación de esta nueva temporada, Sueños de libertad también estrena nueva cabecera, con Malú al frente de la interpretación de la melodía. Malú imprime su sello personal en esta nueva interpretación, que muy pronto se convertirá en la banda sonora de los primeros segundos de emisión de ‘Sueños de libertad’. Con su inconfundible voz y una interpretación cargada de sentimiento, la artista aporta una nueva dimensión a la serie y acompañará con su voz las imágenes de la nueva cabecera que ya se puede ver en emisión en Antena 3.

