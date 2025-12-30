Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 467

“Voy a estar aquí para apoyarte”: Begoña respalda a Gema en su decisión de tener al bebé

Gema le ha confesado a la enfermera que su forma de afrontar el embarazo le ha ayudado mucho a seguir adelante con el suyo propio.

Gema y Begoña

Publicidad

Begoña le ha dado la enhorabuena a Gema por su embarazo. La enfermera se enteró porque Teo se lo contó a Julia. Así ambas han hablado sobre cómo están llevando sus embarazos adelante.

Gema también le ha confesado que no saca mucho el tema por miedo a ser juzgada, ya que es claramente un embarazo de alto riesgo. Pero Begoña le ha asegurado: “no te voy a juzgar, puedes contar con mi ayuda cuando lo necesites”.

También le ha confesado cómo la actitud de la enfermera ante el embarazo ha animado sin duda a Gema a seguir adelante con el suyo. De este modo, Begoña alentado a Gema a cuidarse y le ha asegurado que ella va a estar ahí pase lo que pase para apoyarla.

Ambas están embarazadas y saben lo que es, pero… para Gema es especialmente difícil la situación debido a su estado de salud.

No obstante, Joaquín y ella están decididos y felices: quieren tener al bebé. Y eso es lo que importa.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés

Damián y Andrés, decididos a conseguir pruebas para desenmascarar a Gabriel

Isabel

Isabel le cuenta toda la verdad a Begoña sobre el plan de Gabriel: “Siento la obligación de abrirte los ojos”

Claudia

Maripaz le ha robado el joyero con las alianzas de boda a Claudia… ¡era el único recuerdo que le quedaba de Mateo!

Gema y Begoña
Capítulo 467

“Voy a estar aquí para apoyarte”: Begoña respalda a Gema en su decisión de tener al bebé

Martina Cariddi, sobre el cambio de Catalina tras descubrir la verdad: “Siente asco hacia sí misma”
Un viaje intenso

Martina Cariddi, sobre el cambio de Catalina tras descubrir la verdad: “Siente asco hacia sí misma”

Ifakat anuncia su embarazo y Frikiye la hunde con la verdad más dura: “Ese bebé puede dejarte sola”
¿Será madre soltera?

Ifakat anuncia su embarazo y Frikiye la hunde con la verdad más dura: “Ese bebé puede dejarte sola”

La tía de Ferit quiere agarrarse a una alegría, pero su mejor amiga le pone delante la realidad: ese bebé puede dejarla sola y sin vuelta a la mansión.

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital
Avance

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital

Mientras Bahar intenta proteger a Umay, otra noticia sacude el hospital: Naz vuelve a estar en riesgo y la tensión se multiplica.

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

Publicidad