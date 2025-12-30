“Voy a estar aquí para apoyarte”: Begoña respalda a Gema en su decisión de tener al bebé

Begoña le ha dado la enhorabuena a Gema por su embarazo. La enfermera se enteró porque Teo se lo contó a Julia. Así ambas han hablado sobre cómo están llevando sus embarazos adelante.

Gema también le ha confesado que no saca mucho el tema por miedo a ser juzgada, ya que es claramente un embarazo de alto riesgo. Pero Begoña le ha asegurado: “no te voy a juzgar, puedes contar con mi ayuda cuando lo necesites”.

También le ha confesado cómo la actitud de la enfermera ante el embarazo ha animado sin duda a Gema a seguir adelante con el suyo. De este modo, Begoña alentado a Gema a cuidarse y le ha asegurado que ella va a estar ahí pase lo que pase para apoyarla.

Ambas están embarazadas y saben lo que es, pero… para Gema es especialmente difícil la situación debido a su estado de salud.

No obstante, Joaquín y ella están decididos y felices: quieren tener al bebé. Y eso es lo que importa.