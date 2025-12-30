Maripaz le ha robado el joyero con las alianzas de boda a Claudia… ¡era el único recuerdo que le quedaba de Mateo!

Claudia y Cristina se han encontrado toda la ropa de Claudia revuelta. La sobrina de Manuela está convencida: ha sido Maripaz en venganza por haberla despedido de la casa cuna.

Así Cristina ha intentado animarla, pero Claudia sigue arrepintiéndose de haber sido tan buena con ella. Y le ha contado a Cristina de la obsesión de Maripaz con ella y todas las trampas que le ha tendido.

Pero de repente Claudia ha caído en la cuenta… ¡no está su joyero! Y es que ahí tenía las alianzas de boda, ¡“el único recuerdo que me quedaba de Mateo!”, ha comentado. Finalmente, viendo la situación Cristina le ha dicho a Claudia que esa noche vaya a dormir con ella.

No quiere dejarla sola. Y ambas se han dado un fuerte abrazo. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Maripaz por venganza? ¿Recuperará Claudia sus alianzas?