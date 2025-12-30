Damián y Andrés, decididos a conseguir pruebas para desenmascarar a Gabriel

Damián se ha unido a la causa de su hijo Andrés y está dispuesto a desenmascarar a Gabriel. Han confirmado que desde que llegó les ha mentido en todo y solo quiere hacerles daño.

“Jamás volveré a dudar de ti”, le ha dicho arrepentido.

Ahora ambos juntan sus fuerzas en conseguir pruebas para poder incriminar al primo de la familia, que tantas desgracias les ha traído.

Damián le ha pedido a Andrés que aguante, aunque tenga que verle junto a Begoña, porque le van a destruir. Y él no tiene dudas, van a ganar esta batalla.

¿Cómo conseguirán encontrar pruebas para incriminarle? ¿Se dará cuenta Gabriel que sospechan de él?