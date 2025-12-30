Antena3
Capítulo 467

Damián y Andrés, decididos a conseguir pruebas para desenmascarar a Gabriel

El patriarca está decidido a ayudar a su hijo, tienen que echar a Gabriel de sus vidas. ¿Lo conseguirán?

Andrés

Damián se ha unido a la causa de su hijo Andrés y está dispuesto a desenmascarar a Gabriel. Han confirmado que desde que llegó les ha mentido en todo y solo quiere hacerles daño.

“Jamás volveré a dudar de ti”, le ha dicho arrepentido.

Ahora ambos juntan sus fuerzas en conseguir pruebas para poder incriminar al primo de la familia, que tantas desgracias les ha traído.

Damián le ha pedido a Andrés que aguante, aunque tenga que verle junto a Begoña, porque le van a destruir. Y él no tiene dudas, van a ganar esta batalla.

¿Cómo conseguirán encontrar pruebas para incriminarle? ¿Se dará cuenta Gabriel que sospechan de él?

Series

Andrés

Isabel

Isabel le cuenta toda la verdad a Begoña sobre el plan de Gabriel: “Siento la obligación de abrirte los ojos”

Claudia

Maripaz le ha robado el joyero con las alianzas de boda a Claudia… ¡era el único recuerdo que le quedaba de Mateo!

Gema y Begoña
Capítulo 467

“Voy a estar aquí para apoyarte”: Begoña respalda a Gema en su decisión de tener al bebé

Un viaje intenso

Ifakat anuncia su embarazo y Frikiye la hunde con la verdad más dura: “Ese bebé puede dejarte sola”
¿Será madre soltera?

La tía de Ferit quiere agarrarse a una alegría, pero su mejor amiga le pone delante la realidad: ese bebé puede dejarla sola y sin vuelta a la mansión.

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital
Avance

Mientras Bahar intenta proteger a Umay, otra noticia sacude el hospital: Naz vuelve a estar en riesgo y la tensión se multiplica.

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

