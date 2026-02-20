Antena3
Entrevista

Así es Begoña, el personaje de Itziar Miranda en Entre tierras: "Es una mujer rural, honesta... pura tierra"

La actriz se incorpora a la segunda temporada de la serie, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, para dar vida a una de las jornaleras de la finca Cervantes y gran amiga de María. ¡Nos cuenta todos los detalles!

Itziar Miranda

Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Entre tierras estrena el 15 de marzo su nueva temporada con nuevos personajes ligados al entorno rural. Entre ellos está Begoña, interpretada por Itziar Miranda, una mujer profundamente sujeta a sus raíces y al pueblo: “Está casada con el pueblo”, asegura en esta entrevista exclusiva.

La actriz define a su personaje como: "una mujer rural, honesta, es pura tierra”. Begoña representa esa conexión con el entorno, con las tradiciones y con una forma de vida que empieza a transformarse en esta segunda temporada.

Pero si algo caracteriza a Begoña es su manera de relacionarse con los demás. “Una de las cosas más bonitas que tiene Begoña es que no juzga, no le gusta que la juzguen a ella y entonces no juzga a los demás”, explica Itziar Miranda.

Megan Montaner en Entre Tierras

Primeras imágenes de Entre Tierras

“A Begoña le define la empatía y la amistad”

Itziar Miranda

Su papel será clave como apoyo emocional dentro de la finca Cervantes y, especialmente, en la vida de María: “Va a representar al pueblo y a lo social. Representa la parte en la que esas mujeres se quedaban solas, que se quedaban con la casa y con el cuidado del campo”, comenta la actriz. “Mi personaje es un homenaje muy bonito a todas aquellas mujeres que con 45 años no se habían casado y eran muy felices en su pueblo”, añade.

Una amistad que lo sostiene todo

La relación entre María y Begoña será uno de los pilares más bonitos de la temporada: “Es hermosa, además tiene un arco muy bonito de cómo se quieren por encima de todo. Se dicen las cosas a la cara y, por supuesto, se perdonan”, asegura. La segunda temporada de Entre tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer.

