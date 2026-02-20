Así es Begoña, el personaje de Itziar Miranda en Entre tierras: "Es una mujer rural, honesta... pura tierra"

Entre tierras estrena el 15 de marzo su nueva temporada con nuevos personajes ligados al entorno rural. Entre ellos está Begoña, interpretada por Itziar Miranda, una mujer profundamente sujeta a sus raíces y al pueblo: “Está casada con el pueblo”, asegura en esta entrevista exclusiva.

La actriz define a su personaje como: "una mujer rural, honesta, es pura tierra”. Begoña representa esa conexión con el entorno, con las tradiciones y con una forma de vida que empieza a transformarse en esta segunda temporada.

Pero si algo caracteriza a Begoña es su manera de relacionarse con los demás. “Una de las cosas más bonitas que tiene Begoña es que no juzga, no le gusta que la juzguen a ella y entonces no juzga a los demás”, explica Itziar Miranda.

“A Begoña le define la empatía y la amistad”

Su papel será clave como apoyo emocional dentro de la finca Cervantes y, especialmente, en la vida de María: “Va a representar al pueblo y a lo social. Representa la parte en la que esas mujeres se quedaban solas, que se quedaban con la casa y con el cuidado del campo”, comenta la actriz. “Mi personaje es un homenaje muy bonito a todas aquellas mujeres que con 45 años no se habían casado y eran muy felices en su pueblo”, añade.

Una amistad que lo sostiene todo

La relación entre María y Begoña será uno de los pilares más bonitos de la temporada: “Es hermosa, además tiene un arco muy bonito de cómo se quieren por encima de todo. Se dicen las cosas a la cara y, por supuesto, se perdonan”, asegura. La segunda temporada de Entre tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer.