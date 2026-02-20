Antena3
Amanda vuelve a trabajar con Gabriel: “No me queda otra”

Aunque en un primer momento había desechado la propuesta de Gabriel, parece que la abogada ha cambiado de opinión.

Gabriel estaba celebrando con su equipo otro éxito para el despacho de Castro y Ochoa cuando alguien llamó a la puerta. Para su sorpresa, se encontró con Amanda, la exitosa abogada estaba dispuesta a entrar a ese “chiringuito”.

Amanda ha querido preguntarle a Gabriel, si hablaba en serio cuando se ofreció a ayudarle en el caso de su hermana. Y Gabriel ha querido saber por qué ahora sí estaba decidida a aceptar su ayuda, la respuesta era obvia: “No me queda otra”.

Parece que Amanda y Gabriel vuelven a estar en el mismo equipo. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

El patriarca de los De la Reina no quiere que la madre de los Merino le haga un préstamo.

Gabriel no ha dudado en ofrecerle su ayuda a Amanda en el caso de su hermana, pero la respuesta no ha sido la que él esperaba.

