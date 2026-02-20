Amanda vuelve a trabajar con Gabriel: “No me queda otra”

Gabriel estaba celebrando con su equipo otro éxito para el despacho de Castro y Ochoa cuando alguien llamó a la puerta. Para su sorpresa, se encontró con Amanda, la exitosa abogada estaba dispuesta a entrar a ese “chiringuito”.

Amanda ha querido preguntarle a Gabriel, si hablaba en serio cuando se ofreció a ayudarle en el caso de su hermana. Y Gabriel ha querido saber por qué ahora sí estaba decidida a aceptar su ayuda, la respuesta era obvia: “No me queda otra”.

Parece que Amanda y Gabriel vuelven a estar en el mismo equipo. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!