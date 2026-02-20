“Mi dinero es el tuyo”: Digna le ofrece a Damián su ayuda para salvar su negocio, pero él se niega

Damián está muy ilusionado con su nueva empresa. Junto a su hijo Tasio, piensa comenzar una nueva aventura empresarial destinada a los productos de limpieza. A pesar de las amenazas de Gabriel, el resto de las preocupaciones están saliendo a pedir de boca.

Para impulsar su proyecto, el patriarca se ha asociado con Tasio y juntos han pedido un crédito al banco. La empresa necesita capital para despegar y Digna se ha querido ofrecer para ayudar a su amigo.

La matriarca de los Merino ha expuesto su punto de vista, con el dinero que ha ganado por las acciones de sus hijos y la venta de su casa, Digna va a poseer un gran capital y lo quiere invertir para ayudar a Damián. “¿Qué razón puedes darme par no aceptar mi ayuda?” le ha reclamado la Merino.

Damián no ha querido aceptar la ayuda de Digna ya que piensa que “no estaría bien por mi parte”. Digna no ha querido dar su brazo a torcer y le ha recordado la decisión que tomaron de “pasar el resto de sus vidas juntos” y que “mi dinero es el tuyo”.