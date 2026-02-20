Tensión en la fábrica: Valentina y Andrés protagonizan un encontronazo

Gabriel no solo es cruel contra los De la Reina, su mal carácter también afecta a los trabajadores de la empresa que dirige. El último caso ha sido el despido improcedente de una trabajadora con el motivo de que ha dado el pecho a su hijo de siete meses.

Claudia y Valentina, enfadas por la injusticia de la situación, han ido a reclamar a Andrés para que tomase cartas en el asunto. El pequeño de los De la Reina ha mostrado su comprensión, pero “si el director da el visto bueno, yo no puedo hacer nada” ha aclarado.

Andrés les ha insistido en que eleven sus quejas al director de la fábrica, pero ellas no han considerado muy útil acudir a Gabriel. “Hay problemas más importantes que solucionar” ha aclarado Andrés.

Valentina ha salido en defensa de su compañera. La dependienta ha mostrado su indignación y ha insistido en la actuación de Andrés. A pesar de los intentos de ambas compañeras, ha sido en vano y Claudia le ha reclamado a Valentina su actitud desafiante.

¿Lograrán que readmitan a su compañera?