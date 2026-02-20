Begoña y Gabriel hacen un pacto: “Seremos una familia de puertas para fuera, pero nada más”

La nueva situación en su nuevo hogar ha hecho que el director de la fábrica busque un poco de redención de las manos de Begoña. Gabriel quiere hacer algo bien y es ser padre.

Ante la suplica de su marido, la enfermera ha aceptado un pacto en el que se mostrarán como una familia de cara a sus hijos, pese a que no se quieran. “Quiero que me ayudes, quiero ser un buen padre” le ha dicho Gabriel ante el rechazo constante de su mujer.

Para sorpresa del director, Begoña ha cedido y las súplicas de Gabriel han surgido efecto. “Yo no me enamoré de ti, me enamoré de un espejismo” le ha aclarado la enfermera, pero aun así ha querido que Gabriel sea un buen padre para Juanito.

Gabriel se ha mostrado aliviado a pesar de las estrictas condiciones que le ha puesto su mujer. “Ese será nuestro secreto, que no nos queremos” ha aclarado Begoña. Lo que no sabían ninguno de los dos es que Beatriz ha seguido muy de cerca la conversación.

¿Usará Beatriz la información que ha robado en contra de Gabriel?