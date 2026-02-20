Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 503

Begoña y Gabriel hacen un pacto: “Seremos una familia de puertas para fuera, pero nada más”

Gabriel suplica a la enfermera que le ayude a ser buen padre para su hijo.

Begoña y Gabriel hacen un pacto: “Seremos una familia de puertas para fuera, pero nada más”

Publicidad

La nueva situación en su nuevo hogar ha hecho que el director de la fábrica busque un poco de redención de las manos de Begoña. Gabriel quiere hacer algo bien y es ser padre.

Ante la suplica de su marido, la enfermera ha aceptado un pacto en el que se mostrarán como una familia de cara a sus hijos, pese a que no se quieran. “Quiero que me ayudes, quiero ser un buen padre” le ha dicho Gabriel ante el rechazo constante de su mujer.

Para sorpresa del director, Begoña ha cedido y las súplicas de Gabriel han surgido efecto. “Yo no me enamoré de ti, me enamoré de un espejismo” le ha aclarado la enfermera, pero aun así ha querido que Gabriel sea un buen padre para Juanito.

Gabriel se ha mostrado aliviado a pesar de las estrictas condiciones que le ha puesto su mujer. “Ese será nuestro secreto, que no nos queremos” ha aclarado Begoña. Lo que no sabían ninguno de los dos es que Beatriz ha seguido muy de cerca la conversación.

¿Usará Beatriz la información que ha robado en contra de Gabriel?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña y Gabriel hacen un pacto: “Seremos una familia de puertas para fuera, pero nada más”

Begoña y Gabriel hacen un pacto: “Seremos una familia de puertas para fuera, pero nada más”

¡Visita inesperada! Marisol sorprende a Pablo en su propia casa y hablando con Nieves

¡Visita inesperada! Marisol sorprende a Pablo en su propia casa y hablando con Nieves

Tensión en la fábrica: Valentina y Andrés protagonizan un encontronazo

Tensión en la fábrica: Valentina y Andrés protagonizan un encontronazo

“Mi dinero es el tuyo”: Digna le ofrece a Damián su ayuda para salvar su negocio, pero él se niega
Capítulo 503

“Mi dinero es el tuyo”: Digna le ofrece a Damián su ayuda para salvar su negocio, pero él se niega

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”
Mejores momentos | Capítulo 2

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”

Seyra, de Una nueva vida, y Sara, de Los hombres de Paco
Un precioso paralelismo

De San Antonio a Estambul: el “momento Lucas y Sara” que ha paralizado a los fans de Una nueva vida

Son dos mundos distintos, dos países y dos épocas diferentes, pero es la misma forma de querer. Ferit ha demostrado que, al igual que Lucas, ha vivido con un cronómetro en la mano.

Itziar Miranda
Entrevista

Así es Begoña, el personaje de Itziar Miranda en Entre tierras: "Es una mujer rural, honesta... pura tierra"

La actriz se incorpora a la segunda temporada de la serie, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, para dar vida a una de las jornaleras de la finca Cervantes y gran amiga de María. ¡Nos cuenta todos los detalles!

Perdiendo el juicio

Perdiendo el juicio repite liderazgo y se consolida como la oferta estelar más vista del jueves

De no poder ni verse a grandes amigas: así ha evolucionado la relación de Bahar y Rengin en Renacer

De no poder ni verse a grandes amigas: así ha evolucionado la relación de Bahar y Rengin en Renacer

Carlota encuentra las pruebas que podrían hundir a Daniela

Carlota encuentra las pruebas que podrían hundir a Daniela

Publicidad