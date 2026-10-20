Tomás acepta que Salva compre la casa familiar, pero con una condición: le exige que le entregue todo el dinero de inmediato

Tomás se ha presentado en Toledo para visitar a su hijo, pero no en respuesta a las cartas que el cantinero siempre le escribió con la esperanza de una reconciliación con él.

Tomás quiere vender la casa en la que Salva se crió y el joven le propone pagarle su parte para quedarse con la casa.

No quiere renunciar a sus recuerdos y a la casa en la que vivió junto a él y junto a su madre cuando era pequeño. Nada le haría más ilusión que vivir allí.

El padre de Salva se queda muy sorprendido: “Eres un iluso si piensas que conservando esa casa vas a conseguir recuperar lo que teníamos” le dice, argumentando que esa familia ya no existe.

Salva le responde que no puede darle todo el dinero porque no lo tiene. Le dará una parte y el resto poco a poco, pero Tomás lo necesita ya. No puede esperar.

“Lo quiero ya y si no tienes el dinero, habrá que venderla al mejor postor”, le dice Tomás dejando a Salva sin entender por qué su padre tiene tanta prisa en vender esa casa. ¿Qué pasará?