“Te estoy proponiendo que vuelvas a vivir conmigo en Argentina”: Fina, sin palabras ante la propuesta de Bianca

Bianca y Fina han vuelto a trabajar juntas, sin embargo, la argentina está pensando volver a su país en cuanto termine la exposición en Madrid.

La pintora le cuenta a Fina que el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires le ha llamado para que exponga allí su obra durante la próxima temporada.

¡Fina se alegra mucho por ella! Sabe lo importante que es para Bianca, aunque se entristece al saber que la argentina se marchará antes de lo que tenía previsto.

“Mi casa también es la tuya”, le deja caer Bianca a Fina invitando a la fotógrafa a que haga las maletas y vuelva vivir con ella en Argentina.

Fina se queda totalmente en shock y cuando recupera el habla le dice que tiene muchas dudas. Entonces, Bianca le dice que se lo piense. ¿Qué decisión tomará Fina?