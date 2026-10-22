Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Descúbrelo!

"Fue muy violento": así se rodó el naufragio del Minerva en A la deriva

Daniel Grao, uno de los protagonistas de A la deriva, nos cuenta lo complicadas que fueron de grabar las escenas del naufragio del Minerva.

"Fue muy violento": así se rodó el naufragio del Minerva en A la deriva

Publicidad

Patri Bea | Ximena Rodero
Publicado:

Una de las escenas más impactantes que hemos visto hasta ahora en A la deriva, fue la del naufragio del Minerva en el primer capítulo. Los marineros se enfrentaron a una fuerte tormenta y muchos de ellos perdieron la vida.

Daniel Grao, el actor que interpreta a Héctor en la serie, nos ha contado lo complicadas que fueron de rodar las secuencias en el barco. De hecho, le aconsejaron que se tomase una biodramina antes de grabarlas y ahora entiende por qué.

"Venían diseñadas varias velocidades de movimiento de la cabina para que empezaran a caerse cosas y perdiéramos el equilibrio", nos explicaba Daniel Grao sobre el rodaje de estas secuencias.

"Fue muy violento. Todos esos movimientos, esos zarandeos... El miedo no había que actuarlo", ha puntualizado el actor también. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba"

La investigación del Minerva hace saltar las alarmas: ¿qué esconde Héctor sobre el naufragio?

La investigación del Minerva hace saltar las alarmas: ¿qué esconde Héctor sobre el naufragio?

Antena 3 » Series » A la deriva

Publicidad

Series

Esta noche, último capítulo de Las hijas de la criada: Catalina, Clara y Jaime se reencuentran y se enfrentan a la verdad

Esta noche, último capítulo de Las hijas de la criada: Catalina, Clara y Jaime se reencuentran y se enfrentan a la verdad

Serhat se toma la justicia por su mano y puede acabar en prisión

Este domingo, en El secreto: Serhat se toma la justicia por su mano y puede acabar en prisión

Bianca

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le ofrecerá a Fina marcharse con ella a Argentina

Julia
Resumen

Capítulo 673 de Sueños de libertad; 21 de octubre: Julia tensa de nuevo la relación entre Gabriel y los De la Reina

Julia Digna
Capítulo 673

Julia se refugia en casa de sus abuelos y Digna la protege tras su discusión con Gabriel: "No se saldrá con la suya"

Tasio
Capítulo 673

Tasio miente al cliente de la Industrial y afirma que le llegará el pedido a tiempo

Aunque ya ha hablado con su padre respecto a que la producción no llegará a tiempo, se ve incapaz de decirle que no al cliente. ¿Qué va a pasar?

Julia
Capítulo 673

Gabriel le prohíbe a Julia ir a la boda de Andrés y ella se rebela: "¡Tú no eres mi padre!"

Julia y Gabriel tienen una fuerte pelea porque él le prohíbe ir a la boda de su tío Andrés con Valentina. ¡La pequeña no quiere aceptar su decisión!

Fina

"Siento que cuando estoy cerca de ti, todo es más difícil": la confesión de Fina a Marta

Hayal confiesa por qué toma pastillas para adelgazar y pone a Berrak contra las cuerdas

Hayal confiesa por qué toma pastillas para adelgazar y pone a Berrak contra las cuerdas

Fidan descubre el secreto de Zerrin

¡Fidan ya conoce el secreto de Zerrin! Demir rompe su trato y amenaza con contárselo a Ecmel

Publicidad