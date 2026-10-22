"Fue muy violento": así se rodó el naufragio del Minerva en A la deriva

Una de las escenas más impactantes que hemos visto hasta ahora en A la deriva, fue la del naufragio del Minerva en el primer capítulo. Los marineros se enfrentaron a una fuerte tormenta y muchos de ellos perdieron la vida.

Daniel Grao, el actor que interpreta a Héctor en la serie, nos ha contado lo complicadas que fueron de rodar las secuencias en el barco. De hecho, le aconsejaron que se tomase una biodramina antes de grabarlas y ahora entiende por qué.

"Venían diseñadas varias velocidades de movimiento de la cabina para que empezaran a caerse cosas y perdiéramos el equilibrio", nos explicaba Daniel Grao sobre el rodaje de estas secuencias.

"Fue muy violento. Todos esos movimientos, esos zarandeos... El miedo no había que actuarlo", ha puntualizado el actor también. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba"