Capítulo 672 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Tasio le pide a Damián que vuelva a confiar en él

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Salva quiere comprar la casa familiar, por otro lado, Marta cree que Fina volverá con Bianca y Beatriz le ha hecho dudar a Gabriel si deben acudir o no a la boda de Andrés y Valentina.

Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo:

Damián ha vuelto a animar a su hija Marta para que no tire la toalla y se haga fuerte en la empresa.

Tomás ha ido a Toledo para comunicarle a Salva que quiere vender la casa familiar. El cantinero le ha propuesto comprar su parte para conservar los recuerdos de su infancia, pero su padre le ha exigido todo el dinero de inmediato, dejándolo desconcertado por las prisas.

Tasio le ha pedido a su padre otra oportunidad. Le ha dicho que pueden hacer frente al pedido de la Industrial, pero necesita que le de un voto de confianza.

Por otro lado, Marta ha reconocido que sigue enamorada de Fina, pero está convencida de que la fotógrafa volverá con Bianca.

Eduardo ha cancelado la excursión que había organizado con Manuela con excusas sin sentido. Sin embargo, la tía de Claudia ha sospechado que el chófer le oculta la verdadera razón y ha relacionado su actitud con la misteriosa carta que recibió hace unos días.

Y Gabriel le ha contado a Beatriz que Andrés les ha invitado a su boda y que asistirán porque a Julia le hace mucha ilusión.

La niñera ha aprovechado la situación para hacerle creer que Begoña y su hija lo manejan a su antojo, sembrando dudas en el empresario sobre si debería poner límites a la niña.

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