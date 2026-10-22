¡Tasio vuelve a defraudar a Damián! Una decisión equivocada provoca un desastre en la producción de la Industrial

El caos se ha desatado en la Industria. Tasio ha tomado una decisión equivocada que ha provocado un gran enfado por parte de Damián.

Tasio quería cumplir los plazos establecidos en el contrato y le pidió al químico acelerar la temperatura y así el proceso de producción, sin embargo, su idea o ha funcionado.

Tasio se lo cuenta a su padre y le comunica que… ¡han perdido todo el lote de productos! Damián se ha quedado sin palabras. No puede creerse que su hijo le haya defraudado otra vez.

Y es que su actuación vuelve a poner en entredicho la confianza que había depositado en él.

Un nuevo fracaso que amenaza con agravar la tensión entre ambos y que deja a Tasio en una situación complicada. ¿Qué pasará ahora?, ¿Podrá la Industrial recuperarse de esas pérdidas?, ¿Tasio podrá recuperar la confianza en su padre?