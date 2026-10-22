Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 674

¡Tasio vuelve a defraudar a Damián! Una decisión equivocada provoca un desastre en la producción de la Industrial

El joven le comunica a su padre que se ha estropeado todo el lote y que la Industrial sufrirá grandes pérdidas.

¡Tasio vuelve a defraudar a Damián! Una decisión equivocada provoca un desastre en la producción de la Industrial

¡Tasio vuelve a defraudar a Damián! Una decisión equivocada provoca un desastre en la producción de la Industrial

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

El caos se ha desatado en la Industria. Tasio ha tomado una decisión equivocada que ha provocado un gran enfado por parte de Damián.

Tasio quería cumplir los plazos establecidos en el contrato y le pidió al químico acelerar la temperatura y así el proceso de producción, sin embargo, su idea o ha funcionado.

Tasio se lo cuenta a su padre y le comunica que… ¡han perdido todo el lote de productos! Damián se ha quedado sin palabras. No puede creerse que su hijo le haya defraudado otra vez.

Y es que su actuación vuelve a poner en entredicho la confianza que había depositado en él.

Un nuevo fracaso que amenaza con agravar la tensión entre ambos y que deja a Tasio en una situación complicada. ¿Qué pasará ahora?, ¿Podrá la Industrial recuperarse de esas pérdidas?, ¿Tasio podrá recuperar la confianza en su padre?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Salva recibe una llamada, ¡a su padre le han dado una paliza! Sección(*)

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Salva recibe una llamada, ¡a su padre le han dado una paliza!

Capítulo 674 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Eduardo se enfada con Manuela tras descubrir que ha rebuscado entre sus cosas

Capítulo 674 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Eduardo se enfada con Manuela tras descubrir que ha rebuscado entre sus cosas

“He venido a por mi hija”: Gabriel se presenta en casa de los De la Reina para llevarse a Julia por la fuerza, pero ella se niega

“He venido a por mi hija”: Gabriel se presenta en casa de los De la Reina para llevarse a Julia por la fuerza, pero ella se niega

Tomás recapacita y accede a vender su parte a Salva: “Tu madre querría que esa casa fuese para ti”
Capítulo 674

Tomás recapacita y accede a vender su parte a Salva: “Tu madre querría que esa casa fuese para ti”

¡Tasio vuelve a defraudar a Damián! Una decisión equivocada provoca un desastre en la producción de la Industrial
Capítulo 674

¡Tasio vuelve a defraudar a Damián! Una decisión equivocada provoca un desastre en la producción de la Industrial

“Te estoy proponiendo que vuelvas a vivir conmigo en Argentina”: Fina, sin palabras ante la propuesta de Bianca
Capítulo 674

“Te estoy proponiendo que vuelvas a vivir conmigo en Argentina”: Fina, sin palabras ante la propuesta de Bianca

La pintora va a marcharse, pero no quiere hacerlo sola y le pide a la hija de Isidro que le acompañe.

"Fue muy violento": así se rodó el naufragio del Minerva en A la deriva
¡Descúbrelo!

"Fue muy violento": así se rodó el naufragio del Minerva en A la deriva

Daniel Grao, uno de los protagonistas de A la deriva, nos cuenta lo complicadas que fueron de grabar las escenas del naufragio del Minerva.

Esta noche, último capítulo de Las hijas de la criada: Catalina, Clara y Jaime se reencuentran y se enfrentan a la verdad

Esta noche, último capítulo de Las hijas de la criada: Catalina, Clara y Jaime se reencuentran y se enfrentan a la verdad

Serhat se toma la justicia por su mano y puede acabar en prisión

Este domingo, en El secreto: Serhat se toma la justicia por su mano y puede acabar en prisión

Bianca

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le ofrecerá a Fina marcharse con ella a Argentina

Publicidad