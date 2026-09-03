Ya sabemos qué nombre elegirían Ferit y Seyran para un tercer hijo: ¡su significado es precioso!

La familia de Ferit y Seyran podría volver a crecer algún día, aunque Duru no está precisamente de acuerdo. La pequeña ha dejado claro que quiere seguir siendo la hija menor y no está dispuesta a compartir el trono de la casa con un nuevo hermano.

Al hablar de cómo se llamaría su tercer hijo, el matrimonio ha dicho: “Duru y Deniz, ¿qué opinas?”, le ha preguntado a su hija, imaginando cómo sonaría el nombre junto al suyo. Deniz, que significa “mar” en turco, es el nombre que han propuesto para el futuro bebé.

Así, aunque por ahora todo ha quedado en una divertida conversación familiar, ya sabemos qué nombre elegirían Seyran y Ferit.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas