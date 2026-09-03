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Capítulo 101

Ya sabemos qué nombre elegirían Ferit y Seyran para un tercer hijo: ¡su significado es precioso!

Ferit ha imaginado junto a Seyran cómo sería su familia con un tercer hijo y ha propuesto un nombre que ha sorprendido a Duru. La pequeña ha dejado claro que ella quiere seguir siendo la menor de la casa.

Ya sabemos qué nombre elegirían Ferit y Seyran para un tercer hijo: ¡su significado es precioso!

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La familia de Ferit y Seyran podría volver a crecer algún día, aunque Duru no está precisamente de acuerdo. La pequeña ha dejado claro que quiere seguir siendo la hija menor y no está dispuesta a compartir el trono de la casa con un nuevo hermano.

Al hablar de cómo se llamaría su tercer hijo, el matrimonio ha dicho: “Duru y Deniz, ¿qué opinas?”, le ha preguntado a su hija, imaginando cómo sonaría el nombre junto al suyo. Deniz, que significa “mar” en turco, es el nombre que han propuesto para el futuro bebé.

Así, aunque por ahora todo ha quedado en una divertida conversación familiar, ya sabemos qué nombre elegirían Seyran y Ferit.

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