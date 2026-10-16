Tasio celebra con Damián que ha conseguido un importante acuerdo para la Industrial

Tasio estaba decepcionado porque Hugo Brossard ha readmitido a sus hermanos en la perfumera, pero a él no.

Sin embargo, eso no le ha impedido centrarse todavía más en su trabajo en la Industrial.

Tasio ha conseguido firmar un importante acuerdo con un cliente y ha ido a celebrarlo con su padre y una botella de champagne.

Damián se queda en shock ya que ese cliente es un hueso rudo de roer y se queda preocupado cuando Tasio le dice que, aún así, tendrán que hacer un gran esfuerzo económico.

“Por el futuro de la Industrial que ahora también es el futuro de la familia”, le dice Tasio emocionado a su padre antes del brindis. ¿Qué pasará? , ¿Será realmente un buen acuerdo?