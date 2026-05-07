Tasio, convencido de que Carmen ha pasado la noche con David, se lo echa en cara: “No fue suficiente el abrazo que te dio, ¿no?”

Tasio está que se sube por las paredes. Carmen ha pasado la noche fuera de la casa grande y él, tras ver un abrazo entre ella y Carmen, está convencido de que ha pasado la noche con su ex cuando en realidad se fue con las chicas buscando un poco de consuelo.

El joven se lo echa en cara a su mujer provocando que su distanciamiento sea todavía mayor.

“Estabas con tu amigo David, ¿no?”, le dice Tasio mientras Carmen se queda sin palabras al darse cuenta de que su marido ha sacado sus propias conclusiones.

Carmen se marcha de la habitación muy enfadada y eso que no sabe que su marido se ha acostado con Paula…¿Qué pasará cuando lo descubra?. ¿Será el fin del matrimonio de Paula y Tasio?