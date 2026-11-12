Capítulo 688 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Valentina, desconcertada tras la charla prematrimonial de don Agustín

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto chantajes camuflados de advertencias y recuerdos del pasado que atormentan a los futuros novios.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Damián ha ofrecido al abogado el doble de lo que le haya pagado Gabriel.

Félix Cifuentes, ha aprovechado su posición intermedia para volver a chantajear a Gabriel con su silencio. ¡Le ha contado la oferta de su tío! Si no la supera, le advierte, no le quedará más remedio que contarle la verdad a Damián. ¿Cederá de nuevo Gabriel a sus presiones?

Durante su charla prematrimonial, don Agustín ha abordado el tema de la fidelidad. Valentina no ha podido evitar quedarse desanimada recordando los problemas del pasado en su relación. Sin embargo, Andrés, se lo ha notado y ha intentado animarla.

Miguel ha estado hablando con Eduardo acerca de sus preocupaciones. ¡El chófer le ha desvelado que tiene un hijo!

Fruto de la convivencia, sor Amparo ha ido descubriendo que don Agustín ya no es el mismo hombre que conoció en Guinea, al contrario que antes, ya no se desvive por ayudar a los demás. ¿Qué le ha cambiado tanto?

Durante la exposición de Bianca, un crítico de arte ha opinado acerca de las fotografías de Fina. Las imágenes, aunque admite que son arriesgadas: "No tienen rigor".

Claudia y Valentina, que han acompañado a su amiga en un día tan especial, lo han escuchado. ¿Qué decisión tomarán? ¿Le contarán a Fina la valoración del crítico?

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