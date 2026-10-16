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Capítulo 670

Buenas noticias para Marta: Bianca se marcha a Madrid y Fina seguirá trabajando a su lado en la fábrica

La fotógrafa seguirá con su puesto de trabajo al saber que la De la Reina ha sido readmitida.

Buenas noticias para Marta: Bianca se marcha a Madrid y Fina seguirá trabajando a su lado en la fábrica

Buenas noticias para Marta: Bianca se marcha a Madrid y Fina seguirá trabajando a su lado en la fábrica

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Julia Zapata López
Publicado:

Bianca ha ido a despedirse de Fina. Le ha devuelto las llaves de su casa y le cuenta que se marcha a Madrid.

Antes de irse, la argentina le pregunta a la fotógrafa si tiene alguna oportunidad de volver con ella, pero ella le responde que, todavía, no le puede responder con certeza.

Necesita tiempo para aclararse y le promete que hablarán de eso después de la exposición.

Justo en ese momento aparece Marta en el despacho y ambas descubren que la De la Reina ha sido readmitida en la fábrica.

A solas, Fina le dice a Marta que le hubiera gustado saber por ella que había sido readmitida y le confiesa que, ahora que ha vuelto a la empresa, ya no tiene sentido que ella abandone su puesto de trabajo. ¡Seguirá la trabajando en la empresa!

Marta se pone muy contenta. Fina se aleja de Fina, aunque se por el momento, y Fina seguirá trabajando a su lado.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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