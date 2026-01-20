Antena3
"Me he sentido muy querida": Àgnes Llobet confiesa qué se lleva de su personaje de Sueños de libertad

La actriz que ha dado vida a Gema durante casi dos años se ha despedido se su personaje y ha hecho balance de su participación en esta ficción.

"Me he sentido muy querida": Àgnes Llobet confiesa qué se lleva de su personaje de Sueños de libertad

La familia Merino ha decidido mudarse a Barcelona para empezar una nueva vida y eso ha provocado que tengamos que decirle adiós en Sueños de libertad a los actores que los interpretan a Gema, Joaquín y Teo: Àgnes Llobet, Javi Beltrán y Nicolás Rodicio.

"Gema ha crecido muchísimo. Ha tenido muchos arcos diferentes a muchos niveles", nos ha confesado Àgnes Llobet a la hora de hacer balance de todo lo que ha pasado su personaje en la serie. Sin duda, Gema es uno de los personajes que más ha evolucionado desde el inicio de Sueños de libertad y ha logrado conquistarnos con su fortaleza y humanidad.

Con respecto a con qué se queda de su personaje, Àgnes tiene claro que "con la capacidad de luchar muy a fondo por lo que ella cree que es justo y por lo que ella necesita". Además, otra cosa que le ha gustado mucho de Gema es que ha tenido la capacidad de adaptarse en diferentes situaciones.

Àgnes se ha emocionado a la hora de hablar del equipo con el que ha estado trabajando dos años. " Me he sentido muy cuidada, muy valorada, que es muy importante para nuestro oficio, y muy querida", nos confesaba. ¡

Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!

