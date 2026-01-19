Agnès Llobet se despide de Sueños de libertad: “Me voy tranquila y muy satisfecha con el final de Gema”

La salida de Agnès Llobet de Sueños de libertad se produce en un momento clave de la tercera temporada, en la que su personaje, Gema, emprende una nueva vida en Barcelona junto a su familia, cerrando así una de las subtramas más seguidas por la audiencia. La actriz relató que interpretar a Gema fue un reto profesional y personal significativo y agradeció la experiencia desde el inicio en la ficción diaria.

En la escena final que grabó, Gema comparte un momento emocional con su marido Joaquín y su hijo Teo, incluidos conflictos y pérdidas que han marcado a los espectadores y nutrido la narrativa de la serie.