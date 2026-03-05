“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

Desde que Amanda y César firmaron los papeles del divorcio, su relación parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Más serena, más madura… pero no por ello menos intensa. Ambos compartieron una comida en la que los recuerdos y las confidencias volvieron a acercarlos.

La prioridad de Amanda sigue siendo demostrar la inocencia de su hermana Daniela, acusada de la muerte de Jaime el día de su boda. Y aunque César es su rival en los tribunales, también es alguien que la conoce mejor que nadie. Entre reproches pasados y miradas cómplices, los dos se están ayudando más de lo que aparentan en el caso: “No tenemos prohibido ser amigos”, señala.

La vuelta al mundo de la abogacía no está siendo sencilla para Amanda, especialmente en el despacho de Castro y Ochoa. Gabriel representa todo lo contrario a ella, y en un momento de desahogo, Amanda compartió sus dudas con César: “Igual me equivoqué aceptando el trabajo ahí”.

Lo inesperado fue que, esta vez, él coincidiera con Gabriel. Un gesto que deja claro que las alianzas pueden cambiar… pero los sentimientos, quizás no tanto.