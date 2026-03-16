¡Salta la tensión! Digna propone a Gabriel relanzar su mítico perfume, pero él se niega

Digna ha llegado al despacho de Gabriel para proponerle una nueva idea que podría aumentar las ventas. En concreto, le ha propuesto volver a producir Flor Divina, un perfume mítico de Perfumerías de la Reina.

Pero Gabriel no ha tardado en cortarla rápidamente. “Su ataque de nostalgia no va más allá de su imaginación”, le ha espetado.

Digna ha continuado insistiendo, pero el director de la fábrica lo tiene claro…¡no quiere producirlo!

Así le ha recomendado así sin más a la mujer de Damián, "sería más práctico que se quedara en casa cuidando de su marido”. Y también ha cargado contra Andrés, quien no ha dudado en poner en valor y defender a Digna.

Sobre el estado de la fábrica… ¡Andrés no se ha quedado callado. Perfumerías de la Reina ya no es lo que era y el De la Reina le ha espetado a Gabriel, “si estamos así es por tu culpa”. Y no ha dudado en llamarle miserable a la cara para rematar. ¿Seguirá el director de la fábrica denegando todas las propuestas interesantes que le hagan?