Roser Tapias analiza el final de temporada en Sueños de libertad: "María culmina su venganza junto a Gabriel"

La familia de la Reina no se encuentra en su momento más feliz, con traiciones y la mala situación de la fábrica, que ahora posee Gabriel, la tensión aumenta por momentos. María, guarda grandes secretos, entre ellos, su relación extramatrimonial con Gabriel.

El personaje se ha aliado con Gabriel y en el final de la temporada pudimos verla "alzándose" sobre Begoña, confesándole a que ahora le toca a ella ser una infeliz toda su vida en su matrimonio con Gabriel.

Hablamos con Roser Tapias, quien da vida al personaje de María, y ha comentado cómo ve ella el desarrollo de su personaje, "tiene muchas ganas de vengarse de la familia de la Reina".

La situación de María es de una mujer "muy empoderada" y que ha conseguido que "Begoña esté atada a Gabriel de por vida", como ha contado Roser en su entrevista.

"El final de la temporada es el culmen de su plan"

La actriz, que lleva mucho tiempo interpretando a María y no ha podido esconder la diversión que se vive en el rodaje. Los muchos giros de guion de María han hecho que se encuentre en distintas situaciones a cada cual más peculiar. "Apunta maneras lo que se viene" ha confesado la actriz.

