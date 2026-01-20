Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Roser Tapias analiza el final de temporada en Sueños de libertad: "María culmina su venganza junto a Gabriel"

La trama de María no deja crecer, ¿qué va a ser de su alianza con Gabriel? Roser Tapias nos cuenta cómo lo ve ella.

Entrevista exclusiva a Roser Tapias

Publicidad

La familia de la Reina no se encuentra en su momento más feliz, con traiciones y la mala situación de la fábrica, que ahora posee Gabriel, la tensión aumenta por momentos. María, guarda grandes secretos, entre ellos, su relación extramatrimonial con Gabriel.

El personaje se ha aliado con Gabriel y en el final de la temporada pudimos verla "alzándose" sobre Begoña, confesándole a que ahora le toca a ella ser una infeliz toda su vida en su matrimonio con Gabriel.

Hablamos con Roser Tapias, quien da vida al personaje de María, y ha comentado cómo ve ella el desarrollo de su personaje, "tiene muchas ganas de vengarse de la familia de la Reina".

La situación de María es de una mujer "muy empoderada" y que ha conseguido que "Begoña esté atada a Gabriel de por vida", como ha contado Roser en su entrevista.

Gabriel y María sellan su alianza dejándose llevar por la pasión tras un inesperado beso

"El final de la temporada es el culmen de su plan"

La actriz, que lleva mucho tiempo interpretando a María y no ha podido esconder la diversión que se vive en el rodaje. Los muchos giros de guion de María han hecho que se encuentre en distintas situaciones a cada cual más peculiar. "Apunta maneras lo que se viene" ha confesado la actriz.

No te pierdas la nueva temporada de Sueños de libertad en Antena 3 y sigue todos los avances en la web de atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Entrevista exclusiva a Roser Tapias

Roser Tapias analiza el final de temporada en Sueños de libertad: "María culmina su venganza junto a Gabriel"

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora, el hombre que deberá proteger a su familia en En tierra lejana

Manu Baqueiro

Manu Baqueiro en Perdiendo el juicio: “Gabriel es un loser que busca la redención a través de su trabajo”

Marina Orta es Paula Maceda, la nueva sirvienta en casa de los De la Reina
Nuevo personaje |

Marina Orta es Paula Maceda, la nueva sirvienta en casa de los De la Reina

Antonio Romero hace balance sobre su paso por Sueños de libertad: "Gaspar se ha transformado"
¡Hasta siempre!

Antonio Romero hace balance de su paso por Sueños de libertad: "Gaspar se ha transformado"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, decididas a acabar con Gabriel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, decididas a acabar con Gabriel

Las dos mujeres se ilusionan con la idea de que Brossard descubra la verdadera cara del primo de los De la Reina y le quiten la dirección de la empresa.

Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel
Resumen

Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel

Los De la Reina no piensan permitir que Gabriel siga haciendo lo que quiera con la empresa y Andrés parece estar a punto de descubrir la aventura de su primo con María.

La verdad sale a la luz: Nieves y Pablo descubren que su hija Mabel ha abandonado la Universidad y vive con su novio

La verdad sale a la luz: Nieves y Pablo descubren que su hija Mabel ha abandonado la Universidad y vive con su novio

¡Tensión en el despacho! Pablo y Gabriel discuten sobre sobre el futuro de la fábrica

¡Tensión en el despacho! Pablo y Gabriel discuten sobre sobre el futuro de la fábrica

Luz conoce a Miguel, el hijo de los Salazar, y rápidamente se da cuenta de que hay algo raro en él

Luz conoce a Miguel, el hijo de los Salazar, y rápidamente se da cuenta de que hay algo raro en él

Publicidad