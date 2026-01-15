Antena3
María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

La joven carga duramente contra la enfermera. Su vida será un infierno y todo es por culpa de ella.

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: "Estás con un hombre que no te ha querido nunca"

Begoña descubre a María se alió con Gabriel y que fue ella la que robó el diario de María. Por ello, dura cargamente contra ella echándole en cara todo el daño que le ha provocado a su familia.

María le hace frente para después acabar confesándole a la enfermera que fue ella la que le pidió a Gabriel que sedujera a Begoña para así alejarla de Andrés.

“Si estás condenada a vivir un infierno con el padre de tus hijos es por mí”, le dice llena de rabia y argumentando de que su vida a partir de ahora será un infierno al estar condeanada a vivir con un hombre que jamás la ha querido.

¡Begoña se queda en shock! no puede creeelo y, sobre todo, que María se lo haya dicho así.

Al mismo tiempo, Andrés confronta a Gabriel y lo amenaza directamente: acabará con él, aunque sea lo último que haga.Sin embargo, Gabriel le restriega que esta vez ha ganado él y que va a mudarse al centro de Toledo con Begoña, Julia y el bebé que están esperando. ¿Qué pasará?

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

