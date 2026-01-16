Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 478

María y Gabriel continúan con su aventura y su alianza: “Tú tienes que ser mis ojos en casa de la Reina"

María y Gabriel continúan liados cuatro meses después... ¿qué pasaría si les descubrieran?

María le da una sorpresa a Gabriel en su despacho: “Tú tienes que ser mis ojos en esa casa”

Publicidad

La empresa pende de un hilo y las acciones individualistas de Gabriel están creando un grave conflicto entre los accionistas. El director de la fábrica ha encontrado una manera de espiar a la familia de la Reina: María es sus ojos allí.

María y Gabriel prosiguen con su aventura, de la que ambos se están beneficiando. Además, ya tienen un lugar oficial donde verse: un hotel a las afueras de Toledo.

Andrés, marido de María, no sabe de los juegos sucios que está utilizando en su contra. “¿Se ha comentado algo de la junta?” ha querido saber Gabriel.

Los encuentros entre ambos se desarrollan hasta en el despacho de la propia fábrica. La atracción entre ambos es muy alta: “más te vale que vengas bien comido, porque solo tendrás tiempo para el postre” le ha advertido María.

¿Qué pasaría si los descubrieran?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

María le da una sorpresa a Gabriel en su despacho: “Tú tienes que ser mis ojos en esa casa”

María y Gabriel continúan con su aventura y su alianza: “Tú tienes que ser mis ojos en casa de la Reina"

Duro enfrentamiento entre Gabriel y Andrés en la junta de accionistas: “¡Tu gestión ha sido nefasta!”

Duro enfrentamiento entre Gabriel y Andrés en la junta de accionistas: “¡Tu gestión ha sido nefasta!”

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”
Capítulo 478

Los Salazar aterrizan en Toledo: “Todo tiene que ser perfecto desde el principio”

Nueva cabecera
En exclusiva

La nueva cabecera de Sueños de libertad se estrena con nueva temporada, nuevos personajes… ¡y la sintonía interpretada por Malú!

Gabriel vs Andrés
Capítulo 477

Andrés lanza una amenaza a Gabriel: "Te aniquilaré, aunque sea lo último que haga en esta vida"

Andrés se enfrenta a su primo en su despacho, justo después de que tome posesión de su nuevo cargo como accionista mayoritario.

Marco H. Medina es Miguel Salazar, hijo mayor de los Salazar
¡Conócele!

Marco H. Medina es Miguel Salazar, el hijo mayor de los Salazar

El hijo mayor de Nieves y Pablo es médico y llega a Toledo sin mucho entusiasmo.

Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina

Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo

¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada

¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada

Publicidad