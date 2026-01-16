María y Gabriel continúan con su aventura y su alianza: “Tú tienes que ser mis ojos en casa de la Reina"

La empresa pende de un hilo y las acciones individualistas de Gabriel están creando un grave conflicto entre los accionistas. El director de la fábrica ha encontrado una manera de espiar a la familia de la Reina: María es sus ojos allí.

María y Gabriel prosiguen con su aventura, de la que ambos se están beneficiando. Además, ya tienen un lugar oficial donde verse: un hotel a las afueras de Toledo.

Andrés, marido de María, no sabe de los juegos sucios que está utilizando en su contra. “¿Se ha comentado algo de la junta?” ha querido saber Gabriel.

Los encuentros entre ambos se desarrollan hasta en el despacho de la propia fábrica. La atracción entre ambos es muy alta: “más te vale que vengas bien comido, porque solo tendrás tiempo para el postre” le ha advertido María.

¿Qué pasaría si los descubrieran?