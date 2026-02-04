Antena3
Capítulo 491

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!

Andrés no aguanta más los desplantes de María y llama a la Guardia Civil para poner una denuncia y que su mujer vaya a la cárcel.

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!

Andrés ha sido directo con su mujer. Le ha preguntado a María si ya se había decidido entre nulidad o denuncia. Pero ella ha tratado de darle largas.

La joven, desafiante, le ha dicho que no se cree que tenga agallas para denunciarla. Y le ha comunicado que no va a darle la nulidad: ni ha hablado con Mercader, ni lo hará.

Está es la gota que ha colmado el vaso y Andrés se ha cansado de esperar, ¡quiere una respuesta ya!

María no ha cedido ante sus amenazas: “No quiero la nulidad”. Y le ha preguntado desafiante”, ¿Me vas a denunciar?”.

Y aunque ella confiaba en que Andrés no lo haría, él ha llamado a la policía para denunciarla por adulterio. ¿Qué va a pasar ahora ¿Se atreverá a hacerlo?

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!

Ifakat, acorralada por su pasado y por las normas de la familia, ha tomado una decisión que lo cambia todo: quedarse al lado de Halis, aunque eso le cueste demasiado caro.

