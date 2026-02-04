Capítulo 491
María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!
Andrés no aguanta más los desplantes de María y llama a la Guardia Civil para poner una denuncia y que su mujer vaya a la cárcel.
Andrés ha sido directo con su mujer. Le ha preguntado a María si ya se había decidido entre nulidad o denuncia. Pero ella ha tratado de darle largas.
La joven, desafiante, le ha dicho que no se cree que tenga agallas para denunciarla. Y le ha comunicado que no va a darle la nulidad: ni ha hablado con Mercader, ni lo hará.
Está es la gota que ha colmado el vaso y Andrés se ha cansado de esperar, ¡quiere una respuesta ya!
María no ha cedido ante sus amenazas: “No quiero la nulidad”. Y le ha preguntado desafiante”, ¿Me vas a denunciar?”.
Y aunque ella confiaba en que Andrés no lo haría, él ha llamado a la policía para denunciarla por adulterio. ¿Qué va a pasar ahora ¿Se atreverá a hacerlo?
