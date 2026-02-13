Damián pone al día a Pablo sobre el tipo de persona que es Gabriel: “No tendrá ningún reparo en llegar tan lejos contra ti”

Damián se está rehaciendo de sus cenizas, su nuevo proyecto de negocio le ha subido el ánimo y está permitiendo que vaya dejando el pasado atrás. A pesar de todo, ha querido poner advertir a Pablo sobre las malas acciones de Gabriel en contra de su familia.

El nuevo director financiero y el expropietario de la fábrica están uniendo lazos, pese a su disparidad en la forma de llevar la fábrica. La confianza es tal, que Damián pidió a Pablo que gestionase las acciones de su nieta.

Para mantener en preaviso, el patriarca ha advertido de todo lo que es capaz Gabriel, “llegó a manipular las calderas de la fábrica para hacerlas estallar”. Las acciones de Gabriel han dejado boquiabierto a Pablo.

La estupefacción de Salazar le ha dejado sin palabras, llegando a preguntar “¿cómo es posible que no esté en la cárcel?” La falta de pruebas ha sido la explicación que le ha dado Gabriel, quien ha querido advertirle del peligro que rodea la figura de su sobrino.