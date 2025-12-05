“No quiero que se sigan aprovechando de ti”: Carmen, al límite, intenta que Tasio abra los ojos

Parecía que después de la tormenta llegaba la calma, pero nada más lejos de la realidad.

Carmen y Tasio no están pasando por su mejor momento. Las salidas nocturnas del joven De la Reina con los franceses están pasando factura en su matrimonio.

Carmen tiene miedo de que su marido vuelva a las andadas y que se pierda entre el juego y malas compañías.

Tasio le dice a Carmen que le han invitado al club de golf y que quiere que ella le acompañe porque también está invitada, pero la joven no puede más,

“Tú vales más que ser el mono de feria de esta gente”, le dice a su marido para que se da cuenta de una vez que esos franceses solo le quieren para pasárselo bien y que lo que están haciendo es pasárselo bien.

Tasio se queda muy decepcionado y la pareja vuelve a discutir. ¿Podrán solucionar sus problemas?