Capítulo 431

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

La francesa ha ido a ver a Damián y Andrés a casa de la Reina, y ha intentado tender puentes sin mucho éxito. ¡El patriarca se ha ofendido!

Cloe ha conocido por fin a Damián y Andrés de la Reina, al aparecer en la casa grande.

Ella quería saludarles y contarles un poco las intenciones que tenía Brossard, pero el patriarca ha estado de morros desde el principio: “Nuestra intención es trabajar en colaboración y concordia”.

Cada palabra de Cloe ponía más nervioso a Damián. “¿Qué van a hacer con mi empresa?” ha dicho muy enfadado.

“Un negocio no debería seguir funcionando como hace veinte años”, ha dicho orgullosa, además, les ha felicitado por trabajar juntos, ya que cree que Brossard está preparado para mirar haci el futuro.

Sin embargo, un frustrado Damián, ha dado por concluida la reunión: “Ya no pintamos nada aquí...”

¿Qué pasará ahora? ¿Se repondrá Damián de este golpe?

