“Somos dos hijos rotos”: el emotivo abrazo con el que Harun reconoce por fin a Maral como su hermana

Maral se ha roto tras las duras palabras de Nevra. Harun ha llegado hasta donde estaba ella y, al verla tan afectada, ha decidido sincerarse como nunca antes. La residente le ha reprochado que nunca la haya aceptado, pero él ha bajado la guardia: “Es verdad, nunca te acepté. Somos como dos hijos rotos que dejó nuestra madre y a lo mejor deberíamos aprender a recomponernos juntos”.

Aunque Maral siente que este paso llega un poco tarde, le ha preguntado llorando si de verdad está dispuesto a ejercer de hermano y estar a su lado a partir de ahora. Harun no lo ha dudado y le ha pedido una oportunidad para cambiar las cosas. “Lo intentaremos los dos juntos”, le ha jurado antes de fundirse en un abrazo que sella por fin su reconciliación.

Hablar con él le ha sentado bien a Maral, que después de tanto odio recibido, por fin siente que tiene a su hermano cerca. Harun está listo para cambiar y demostrarle a todos que, a pesar de todo el dolor del pasado, ahora son una familia.