¿Reculará a tiempo? Esta noche Maral fuerza a Uras a dar el paso que nadie quiere

Esta noche en Renacer, todo se decide en un ascensor. Maral sabe que Uras no está siendo sincero y da un paso al frente para comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar.

Uras y Maral

Uras tiene a todo el mundo en su contra; nadie en su entorno está de acuerdo con que se case con Maral, y en el fondo, él tampoco parece estar convencido. Lo que siente por ella es deseo, pero no amor. Todavía tiene tiempo de recular, reconciliarse con Bahar y olvidar esta locura antes de que sea tarde.

Sin embargo, Maral no quiere esperar más y empuja a Uras a ir al registro civil. Así, sin aviso. Uras intenta analizar la situación, nervioso por las consecuencias, y le advierte de que su madre no se lo va a perdonar. Pero Maral lo tiene claro: eso es justo lo que busca. Quiere llevar la situación al límite y ver si Uras actúa o se echa para atrás.

La tensión sube cuando Maral toca un tema prohibido: la relación entre su hermano y Bahar. La residente ha decidido quemar todos los puentes y lo obliga a tomar sus propias decisiones, alejándolo cada vez más de su madre.

¿Se atreverá a dar el paso definitivo o reculará en el último segundo para recuperar a su familia? Esta noche, a las 23:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

