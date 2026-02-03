¿Reculará a tiempo? Esta noche Maral fuerza a Uras a dar el paso que nadie quiere

Uras tiene a todo el mundo en su contra; nadie en su entorno está de acuerdo con que se case con Maral, y en el fondo, él tampoco parece estar convencido. Lo que siente por ella es deseo, pero no amor. Todavía tiene tiempo de recular, reconciliarse con Bahar y olvidar esta locura antes de que sea tarde.

Sin embargo, Maral no quiere esperar más y empuja a Uras a ir al registro civil. Así, sin aviso. Uras intenta analizar la situación, nervioso por las consecuencias, y le advierte de que su madre no se lo va a perdonar. Pero Maral lo tiene claro: eso es justo lo que busca. Quiere llevar la situación al límite y ver si Uras actúa o se echa para atrás.

La tensión sube cuando Maral toca un tema prohibido: la relación entre su hermano y Bahar. La residente ha decidido quemar todos los puentes y lo obliga a tomar sus propias decisiones, alejándolo cada vez más de su madre.

¿Se atreverá a dar el paso definitivo o reculará en el último segundo para recuperar a su familia?