Claudia, confundida con Salva al pensar que existe alguien especial en su vida y que... ¡no es ella!

Era una noche lluviosa. Claudia y Salva se disponían a cenar algo improvisado en la taberna de la colonia. Pero de repente mientras la chica de la tienda le decía al nuevo tabernero que no se tenía por qué haber molestado en preparar nada, él se ha acercado incontrolablemente a ella para oler su perfume.

Claudia, algo confundida, le ha explicado que suele guardar su jersey un cajón con un jabón de violetas de la tienda. Y Salva ha tratado de justificar su comportamiento en parte diciendo, “disculpa si te ha incomodado es que me ha recordado a alguien muy especial para mí”.

Y Claudia sin entender muy bien la situación ha puesto una excusa para irse lo más rápido posible de allí. Y es que, todos nos preguntamos, ¿habrá alguien especial ya en la vida de Salva?