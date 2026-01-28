Claudia, confundida con Salva al pensar que existe alguien especial en su vida y que... ¡no es ella!

Antena3
Capítulo 486

El olor a violetas del jersey de Claudia despierta en Salva el recuerdo de “alguien muy especial” y ella se va antes de cenar juntos.

Era una noche lluviosa. Claudia y Salva se disponían a cenar algo improvisado en la taberna de la colonia. Pero de repente mientras la chica de la tienda le decía al nuevo tabernero que no se tenía por qué haber molestado en preparar nada, él se ha acercado incontrolablemente a ella para oler su perfume.

Claudia, algo confundida, le ha explicado que suele guardar su jersey un cajón con un jabón de violetas de la tienda. Y Salva ha tratado de justificar su comportamiento en parte diciendo, “disculpa si te ha incomodado es que me ha recordado a alguien muy especial para mí”.

Y Claudia sin entender muy bien la situación ha puesto una excusa para irse lo más rápido posible de allí. Y es que, todos nos preguntamos, ¿habrá alguien especial ya en la vida de Salva?

Andrés le confiesa a Begoña que Gabriel y María son amantes: “Si les denunciamos, por fin seremos libres”

Paula se desahoga con Tasio y se da cuenta de que tiene una gran conexión con él

María Pujalte en Perdiendo el juicio: “Paloma es una jueza peculiar a la que le gusta mandar”

En mitad de una cirugía de alto riesgo, el doctor se bloquea por completo al sentirse incapaz de salvar una vida más. Pero Bahar ha conseguido lo que parecía imposible.

¿Quién es Marina Orta? Descubre todo sobre la actriz que interpreta a Paula en Sueños de libertad

La intérprete llega pisando fuerte a Sueños de libertad dando vida a la nueva sirvienta de la casa de los De la Reina.

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

¡La familia aumenta! Sara y Kevin harán abuela a una Carmen más empoderada que nunca

Sadakat Albora, la matriarca dispuesta a todo por proteger el apellido de su familia en En tierra lejana

