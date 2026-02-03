Bahar, ante un dilema imposible: ¿Arriesgará su carrera para ayudar a una mujer a decidir sobre su cuerpo?

Bahar se enfrenta a uno de los casos más difíciles de su carrera. Elvan, una paciente que espera a su séptimo hijo, le ha pedido una ligadura de trompas durante su cesárea, pero a escondidas de su marido.

La conversación entre ambas ha sido durísima. Elvan le ha confesado a la doctora que se siente como las vacas que tienen en la granja de su marido: "Su único trabajo es parir y yo me siento igual. Estoy muy cansada, doctora". La mujer sabe que, en cuanto nazca este bebé, su marido Burhan querrá otro, y ella ya no tiene fuerzas para seguir.

Desesperada, Elvan ha intentado incluso darle dinero a Bahar para cubrir la operación de forma secreta, pero ella se ha negado. "¿Sabe que me está pidiendo algo ilegal? Sin el permiso de su marido no puedo hacerlo, va contra la ley", le ha explicado tratando de mantener la profesionalidad ante el dolor de la mujer.

Sin embargo, las palabras de Elvan han dejado a Bahar sin habla. La paciente le ha suplicado que la entienda: "Era muy joven cuando me entregaron a Burhan. Si no puedo darle más hijos, buscará a otra que me sustituya y yo por fin podré descansar". Antes de irse, Elvan le ha hecho una pregunta para que empatice con ella: "¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar?".