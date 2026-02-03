Antena3
“Ni tu hermano te quiere”: Nevra destroza a Maral sacando a relucir su soledad y su pasado

El anuncio de la boda entre Maral y Uras ha desatado una guerra de mujeres en el hospital que ha terminado de la peor manera posible.

Umay ha sido la primera en saltar, llamando "cerda" a Maral y acusándola de haber engañado a su hermano para que le pida matrimonio. Pero la residente no se ha quedado callada: "Pueden tener por seguro que me casaré con él lo antes posible". Sus palabras han provocado que las dos consuegras pierdan los papeles por completo.

Gulcicek le ha cantado las cuarenta llamándola inmoral y recordándole que se metió en una familia con mujer e hijos para provocar un divorcio. La tensión ha subido tanto que Umay ha llegado a decir que tiene ganas de estamparle la cabeza contra la pared, a lo que Maral ha respondido con chulería: "¡Pues ahora soy tu cuñada y, si no te gusta, te jodes!".

Pero el golpe más bajo lo ha dado Nevra. La abuela de Uras la ha humillado sacando a relucir su pasado y su soledad: "No eres más que una muerta de hambre a la que no quiere ni su propio hermano". Nevra le ha dejado claro que nunca formará parte de su familia y la ha llamado "víbora" delante de todos.

Ha sido en ese momento cuando ha aparecido Harun. Al escuchar cómo trataban a su hermana, el médico ha dado la cara por ella y ha callado a Nevra: "Ya basta. Se está pasando". Harun no ha permitido que sigan humillando así a Maral, dándose cuenta de que su hermana lo necesita más que nunca.

