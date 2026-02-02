Rengin despierta con una secuela devastadora: su cerebro ya no traduce las palabras

Rengin ha intentado hablar con Harun, pero en cuanto él le ha respondido, ella se ha quedado bloqueada. "¿Cómo te encuentras?", le ha preguntado él con cariño, pero para ella era como escuchar ruido sin sentido. "¿Perdona? Harun, no te entiendo. ¿En qué idioma hablas?", le ha preguntado desesperada. Rengin está sufriendo lo que los médicos llaman agnosia auditiva.

Dos días antes, fue operada de urgencia tras confirmarse que tenía un tumor cerebral muy grave. Sin embargo, tras esa intervención tan difícil, el resultado ha sido este problema en su cerebro: Rengin oye los sonidos, pero no puede traducir lo que significan las palabras.

Harun ha intentado escribirle algo en un papel para comunicarse, pero ella se ha negado en rotundo, llorando y pidiéndole que hable. "No escribas, por favor. Habla. Cerraré los ojos, pero dime qué me pasa", le ha suplicado Rengin totalmente hundida. Harun, con el corazón en un puño, ha intentado calmarla, pero sabe que lo que le está pasando a Rengin va a ser muy difícil de superar.