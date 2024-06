“Que sea la última vez que me pones en tela de juicio”: Jaime estalla contra Luz en el dispensario

Aunque Luz ha decidido guardarle a Jaime el secreto de su enfermedadpara que no revele que no tiene el título de medicina, no puede pasar por alto que su compañero tiene un tumor cerebral y podría no desempeñar su trabajo correctamente.

Luis ha acudido al dispensario por una quemadura grave que se ha hecho en el laboratorio y Luz, al ver que Jaime se acercaba a atenderlo ha saltado para ser ella misma quién trate su quemadura. ¡No quería poner en riesgo la salud de su amigo!

“Que sea la última vez que me pones en tela de juicio delante de un paciente”, le dice Jaime a su compañera cuando Luis abandona la consulta. Ella le aclara que, aunque guarde su secreto, no piensa poner en riesgo a sus pacientes y mucho menos a alguien a quién tiene tanto cariño como Luis.

“Aunque no lo comprendas, de mi amigo y de su pomada me voy a encargar yo”, le recalca Luz tajante a Jaime. ¡La tensión en el dispensario se corta con un cuchillo! ¿Conseguirán arreglar sus diferencias?