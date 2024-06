"El doctor Borrell fue mi universidad": Luz se abre con Jaime y le habla sobre su pasado

Jaime ha descubierto que Luz no ha estudiado medicina en la universidad y que no es hija del doctor Borrell. Aunque no tiene en mente revelar su secreto, sí que le ha dejado claro que lo hará si ella no oculta que el doctor Berenguer tiene un tumor cerebral.

Luz está mosqueada con Jaime porque lo considera un chantajista y se siente 'desnuda' ante él. El doctor Berenguer le recalca a su compañera que no quiere hacerle daño y sólo le pide que, al igual que hace él, le guarde su secreto.

Aunque al principio Luz se niega a dar detalles de su pasado, la rabia le lleva a explicarle a su compañero por qué aprendió tanto sobre medicina. Ella trabajaba en la casa del doctor Borrell y aunque al principio era la asistenta, acabó llevándole la agenda y observando todo lo que hacía. "Así fue como me enamoré de esta profesión", recalca.

"Él mismo intentó que entrara en la universidad, pero no me aceptaron porque no era hija de nadie", confiesa Luz refiriéndose al doctor Borrell. A Jaime le parece admirable que su compañera aprendiese tanto por su cuenta y lamenta que no haya tenido la misma oportunidad que él. ¿Le guardará a Luz su secreto?