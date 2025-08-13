Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Las dudas invaden a Begoña tras su noche de pasión con Gabriel

Tras su primera noche juntos, Begoña vuelve a tener dudas respecto a su relación con Gabriel.

Gabriel y Begoña despertarán juntos tras un momento íntimo, pero la situación no será tan fácil. Gabriel le preguntará a Begoña qué le pasa, pero ella evitará contar la verdad: “. ¿Se arrepentirá la joven de lo que ha pasado entre ellos?

Por su parte, Irene se quedará en shock al saber que va a volver a ver a José, el padre de su hija Cristina. Lleva soñando con este reencuentro años y no podrá creerse que esté a punto de hacerse realidad.

Mientras tanto, Luis hablará muy bien de Cristina delante de Luz, algo que a la doctora parecerá incomodar. ¿Estará empezando a ponerse celosa?

Marta preguntará a Fina qué sucede con Pelayo y ella le explicará que él le ha propuesto que ella le haga fotos a Marta y a ella. ¿Aceptará Fina a capturar a ambos juntos?

Y, mientras Gabriel le contará a María que no durmió en su habitación, algo que a María le gustará mucho oír. ¿Estará saliendo el plan como querían?

Capítulo 371 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Begoña da un importante paso mientras Cristina descubre toda la gran verdad

Begoña y Gabriel se dejan llevar y pasan la noche juntos: “Eres lo mejor que ha pasado en mucho tiempo”

Capítulo 371

Capítulo 371

Capítulo 371

El cantinero se atreve a leer la carta de Manuela y decide dejarle las cosas claras al que ha sido el amor de su vida.

Capítulo 371

La joven se queda sin palabras tras descubrir que Pepe, el portero de su casa de Madrid, es en realidad su padre.

