Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Las dudas invaden a Begoña tras su noche de pasión con Gabriel

Gabriel y Begoña despertarán juntos tras un momento íntimo, pero la situación no será tan fácil. Gabriel le preguntará a Begoña qué le pasa, pero ella evitará contar la verdad: “. ¿Se arrepentirá la joven de lo que ha pasado entre ellos?

Por su parte, Irene se quedará en shock al saber que va a volver a ver a José, el padre de su hija Cristina. Lleva soñando con este reencuentro años y no podrá creerse que esté a punto de hacerse realidad.

Mientras tanto, Luis hablará muy bien de Cristina delante de Luz, algo que a la doctora parecerá incomodar. ¿Estará empezando a ponerse celosa?

Marta preguntará a Fina qué sucede con Pelayo y ella le explicará que él le ha propuesto que ella le haga fotos a Marta y a ella. ¿Aceptará Fina a capturar a ambos juntos?

Y, mientras Gabriel le contará a María que no durmió en su habitación, algo que a María le gustará mucho oír. ¿Estará saliendo el plan como querían?

