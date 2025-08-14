Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina

La relación entre Gabriel y Begoña ha dado un giro inesperado tras compartir una noche íntima. Aunque cuando se han despertado, todo ha parecido ir bien, las dudas de Begoña no han tardado en salir a la luz, confesando que no sabe si ha hecho lo correcto al dar ese paso.

Mientras tanto, el esperado reencuentro entre Cristina, Irene y José no se ha llevado a cabo, aumentando la incertidumbre en ambas.

Y, la tensión también se ha hecho evidente entre Andrés y Tasio debido al retraso de unos documentos y a las sospechas sobre los sentimientos de Andrés hacia Begoña. Un dato que cobra fuerza cuando María le ha revelado que Gabriel ha pasado la noche con la joven.

Finalmente, Luis no ha dejado de hablar de Cristina, algo que ha incomodado a Luz, y Pelayo le ha pedido a Fina que le haga unas fotos junto a Marta para una revista, una situación que podría o no suavizar la tensión entre ellos.

