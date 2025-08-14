Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina

La doctora ve que su marido está pasando más tiempo con Cristina que con ella y eso le incomoda. ¿Estará empezando a ponerse celosa?

Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina

Publicidad

La relación entre Gabriel y Begoña ha dado un giro inesperado tras compartir una noche íntima. Aunque cuando se han despertado, todo ha parecido ir bien, las dudas de Begoña no han tardado en salir a la luz, confesando que no sabe si ha hecho lo correcto al dar ese paso.

Mientras tanto, el esperado reencuentro entre Cristina, Irene y José no se ha llevado a cabo, aumentando la incertidumbre en ambas.

Y, la tensión también se ha hecho evidente entre Andrés y Tasio debido al retraso de unos documentos y a las sospechas sobre los sentimientos de Andrés hacia Begoña. Un dato que cobra fuerza cuando María le ha revelado que Gabriel ha pasado la noche con la joven.

Finalmente, Luis no ha dejado de hablar de Cristina, algo que ha incomodado a Luz, y Pelayo le ha pedido a Fina que le haga unas fotos junto a Marta para una revista, una situación que podría o no suavizar la tensión entre ellos.

¡No te pierdas todo lo que ha pasado en Sueños de libertad en atresplayer!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina

Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina

Andrés, sin palabras tras la confesión de María: “Esta mañana he visto a Gabriel salir del cuarto de Begoña”

Andrés, sin palabras tras la confesión de María: “Esta mañana he visto a Gabriel salir del cuarto de Begoña”

¡Tensión en la colonia!: Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta a Andrés

¡Tensión en la colonia!: Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta a Andrés

Irene acompaña a Cristina al encuentro con su padre biológico, pero José no aparece
Capítulo 372

Irene acompaña a Cristina al encuentro con su padre biológico, pero José no aparece

Begoña, en un mar de dudas tras pasar la noche con Gabriel: “No sé si hecho bien dando este paso”
Capítulo 372

Begoña, en un mar de dudas tras pasar la noche con Gabriel: “No sé si he hecho bien dando este paso”

“Tú vas a ser el único heredero”: Nükhet comparte sus planes con Kaya para quedarse con todo lo de Halis
Revívelo

“Tú vas a ser el único heredero”: Nükhet comparte sus planes con Kaya para quedarse con todo lo de Halis

El escándalo de la boda no ha sido un accidente. Nükhet lo había planeado todo y ahora lo ha contado, sin arrepentirse de nada.

“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada
A las 22.50 horas

“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada

La joven mexicana recibe una llamada de su expareja: quiere abandonar Oramas con ella para comenzar una nueva vida con el bebé que espera. ¿Aceptará? Esta noche, dos nuevos capitulazos de La Encrucijada en Antena 3.

¿Divorcio a la vista entre Uras y Seren? La traición a Bahar podría ser el final de su historia en Renacer

¿Divorcio a la vista entre Uras y Seren? La traición a Bahar podría ser el final de su historia en Renacer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Las dudas invaden a Begoña tras su noche de pasión con Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Las dudas invaden a Begoña tras su noche de pasión con Gabriel

Capítulo 371 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Begoña da un importante paso mientras Cristina descubre toda la gran verdad

Capítulo 371 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Begoña da un importante paso mientras Cristina descubre toda la verdad

Publicidad