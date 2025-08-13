María anuncia a Damián y a Andrés que renuncia a gestionar el patrimonio de Julia

María interrumpe una conversación entre Damián y Andrés para contarles que ha tomado una importante decisión que afecta al futuro de Julia: renuncia a gestionar al patrimonio de la pequeña y le ha pedido ayuda a Gabriel.

El abogado de la empresa le ha hablado de un amigo que tiene conocimientos financieros que le ayudará a gestionar ese patrimonio y a sacar el mayor rendimiento de ese patrimonio.

Andrés se queda muy sorprendido de que, otra vez, su primo Gabriel esté metido en el ajo: “Veo que se ha ganado la confianza de todo el mundo”, dice irónico, aunque María no acaba de entenderlo ya que piensa que ahora Andrés se ha reconciliado con Gabriel.

Lo cierto es que es solo de cara a la galería ya que Andrés sigue desconfiando de su primo y cree que volverá a jugársela a su familia en cualquier momento.

Por su parte, Damián, le pide tiempo a María. Quiere estudiar el tema y tomar una decisión ya que él sigue siendo el tutor de Julia. ¿Qué pasará?