David Janer es Josema García Fuentes, arquitecto y amigo de Pablo Salazar en Sueños de libertad

Josema Gracía Fuentes es un viejo amigo de Pablo Salazar y arquitecto que llega a Toledo en un momento complicado para la fábrica tras los despidos de Tasio, Marta y Andrés De la Reina.

Ahora el arquitecto será clave en el siguiente paso de Gabriel para transformar por completo la fábrica.

Gabriel tiene el objetivo de ampliar las instalaciones, modernizar la maquinaria y renovar la imagen corporativa de la compañía y para ello quiere a un arquitecto de prestigio como Josema García Fuentes.

El arquitecto ya ha participado en la moderninzación de otras fábricas del país y es el candidato perfecto que Gabriel necesita para seguir con su plan de venganza en contra de su familia.

Además, Josema es un viejo amigo de Pablo, quien le adevertirá que tenga cuidado con Gabriel De la Reina. El arquitecto, además, se trasladará durante un tiempo a casa de los Salazar y pondrá patas arriba la vida tanto de Pablo como la de su familia.

Interpretado por David Janer

El actor que interpreta a este nuevo personaje en la serie más vista de la televisión es David Janer, un actor con larga trayectoria tanto en cine como en televisión. En la pequeña pantalla destacó con su papel protagonista en Águila Roja y siempre ha estado muy ligado a Atresmedia.

Participó en Compañeros , Los hombres de Paco y en 2019 se incorporó a Amar es para siempre interpretando a Guillermo Galán, uno de los personajes con mayor recorrido en sus últimás temporadas.

Ahora, David Janer vuelve a la televisión dando vida a Josema, un personaje que promete revolucinarlo todo.

Conoce a este nuevo personaje, cada tarde en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.