Capítulo 687
Damián rechaza las disculpas de Tasio y carga contra él: “Tú ya has hecho suficiente”
Tras el golpe, el patriarca está muy dolorido y enfadado con su hijo; y le da igual lo que diga para justificarse.
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Andrés y Tasio han tenido una fuerte discusión por el tema de que Paula no vaya a su boda con Valentina.
Tasio está muy enfadado porque la hayan desinvitado, además, se echa la culpa.
Borracho, comienza a discutir con Andrés, y cuando se calienta de más la cosa, va a propiciarle un puñetazo, pero termina dándoselo a Damián.
¡El patriarca cae al suelo y se da un fuerte golpe!
Con ayuda de Andrés parece que se recupera poco a poco, sin embargo, no es solo su dolor, si no la rabia contra su hijo por lo que ha hecho.
¡En casa de la Reina no se soluciona nada con violencia!
A pesar de que Tasio, borracho, ha intentado disculparse, él sigue muy enfadado: está muy decepcionado con él.
¿Se quedará en un simple susto o habrá consecuencias ante este acto de Tasio?
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