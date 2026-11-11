Damián rechaza las disculpas de Tasio y carga contra él: “Tú ya has hecho suficiente”

Andrés y Tasio han tenido una fuerte discusión por el tema de que Paula no vaya a su boda con Valentina.

Tasio está muy enfadado porque la hayan desinvitado, además, se echa la culpa.

Borracho, comienza a discutir con Andrés, y cuando se calienta de más la cosa, va a propiciarle un puñetazo, pero termina dándoselo a Damián.

¡El patriarca cae al suelo y se da un fuerte golpe!

Con ayuda de Andrés parece que se recupera poco a poco, sin embargo, no es solo su dolor, si no la rabia contra su hijo por lo que ha hecho.

¡En casa de la Reina no se soluciona nada con violencia!

A pesar de que Tasio, borracho, ha intentado disculparse, él sigue muy enfadado: está muy decepcionado con él.

¿Se quedará en un simple susto o habrá consecuencias ante este acto de Tasio?