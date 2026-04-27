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Capítulo 548

“¿Podré volver a ser tu abuelo?”: Damián se abre en canal con Julia y consigue su perdón

El patriarca de los De la Reina se ha sincerado con su nieta sobre su pasado con Gervasio.

Damián y Julia se reconcilian

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Han sido días duros para Damián, ¡pero por fin ha logrado el perdón de Julia tras sincerarse sobre su pasado en la perfumería!

El fundador de la perfumería ha podido acercarse a su nieta para rogarle su perdón y ella le ha pedido que le cuente toda la verdad sobre su historia con Gervasio.

El patriarca de la familia ha accedido y se ha abierto en canal al recordar su oscuro pasado: “Busqué la manera de comprar su parte de la fábrica por muy poco dinero”.

Damián ha continuado removiendo los recuerdos de su enfrentamiento con la familia Merino, pero ha asegurado que cambió tras ello e incluso pudo lograr el perdón de Digna: “Es una de las cosas que más orgulloso me hacen sentir”.

Sin embargo, lo cierto es que Damián no ha sido del todo sincero con nieta y ha omitido un detalle muy importante sobre, la homosexualidad de Gervasio.

Julia, ajena a este secreto, finalmente ha perdonado a su abuelo y han sellado su reconciliación con un tierno abrazo.

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