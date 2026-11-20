Begoña está desesperada. Gabriel ha secuestrado a Julia y Juanito y los niños no aparecen por ningún lado.

Andrés va a visitar a Begoña y trata de consolarla y mostrarle todo su apoyo: le dice que no debe perder la esperanza y que está convencido de que los niños volverán junto a ella.

No cree que Gabriel sea capaz de hacer daño a los niños porque no es un mal padre. El De la Reina le insiste solo quiere daño a la familia, pero no a Julia y a Juanito. Ha secuestrado a los pequeños para evitar que Damián cumpla su amenaza.

Andrés la ve tan afectada que le dice a Begoña que se vaya con él a la casa grande y que confíe en él porque los niños van a aparecer sanos y salvos. ¿Qué pasará?