Claudia, sin palabras: ¡Maripaz se hizo pasar por ella en la entrega de premios de la casa cuna!

Maripaz ha quedado a tomar un café con Claudia para explicarle mejor las cosas. La cuidadora de la casa cuna le ha admitido que se hizo pasar por ella durante la entrega del premio porque si no todo el mundo hubiera pasado de ella.

Incluso conoció a un chico muy guapo al que también le contó que era Claudia porque “tenía mucho miedo de que si se enterara de que era una cuidadora se desinteresase”.

Así Maripaz le ha acabado admitiendo que sabe que lo que hizo estuvo mal y que su única intención era “sentirse un poco interesante por unas horas”. De esta manera ha invitado a Claudia al café para “compensarle las molestias” y se ha marchado.

Claudia muy molesta por fin se ha dado cuenta que hay algo en Maripaz que no le cuadra. Así, cuando Gaspar le ha comentado que era un poco raro su comportamiento, Claudia ya completamente convencida le ha contestado irónica, “¿un poco?”. ¿Cuál será su próximo movimiento?