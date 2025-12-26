Antena3
Capítulo 465

Marta recurre a Cloe para ayudar a su hermano Andrés, "¿Puedo pedirte un favor?”

Marta ha pedido a Cloe llamar a Francia para confirmar la reunión de Gabriel con Brosard pero parece que no hay ningún encuentro programado entre ambos.

Dimas ha llamado a Cloe para proponerle volver a quedar pero ella le ha contestado que ya ha conocido a “otra persona”. Y justo en ese preciso momento ha entrado Marta de la Reina a su despacho, ¡para sorpresa de Cloe!, quien no la esperaba.

Antes de que la representante de Brossard se fuera a los almacenes, Marta le ha pedido si podía llamar a Francia para confirmar la reunión de Gabriel con Antoine Brossard. Pero la secretaria le ha dicho que no hay ningún encuentro programado entre ambos.

Esto ha dejado completamente descolocadas a las dos. Así han empezado a intuir que hay algo extraño en toda esta historia. ¿Descubrirán realmente las motivaciones de Gabriel por hacer ese viaje?

