Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 465

Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”

Begoña le ha dado una bofetada a Andrés por tratar de acusar a Gabriel de haber matado a su madre.

Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”

Publicidad

Andrés se ha querido disculpar con Begoña. “Me ha disgustado mucho ver a mi marido y a su primo a puñetazo limpio”, le ha confesado la enfermera. Así, ella le ha dicho al De la Reina que le parece muy cruel que acusara a Gabriel de fingir el dolor por la muerte de su madre, situándose de su parte una vez más.

Andrés, completamente indignado, le ha dicho, ” la madre a la que ya había matado anteriormente sin remordimientos de conciencia”.Así, la enfermera le ha atizado una bofeteda. ¡Tan solo quería que reaccionara!

Después le ha admitido que no estaba orgullosa de ello… pero que su intención tan solo era que vuelva el Andrés de antes. Ese que calculaba el dolor que podía causar antes de actuar. Así el joven De la Reina le ha admitido a Begoña que de ese tan solo queda “el amor que siento por ti”. ¿Algún día volveremos a ver a #Began cómo antes?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”

Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”

Claudia, sin palabras: ¡Maripaz se hizo pasar por ella en la entrega de premios de la casa cuna!

Claudia, sin palabras: ¡Maripaz se hizo pasar por ella en la entrega de premios de la casa cuna!

El miedo de Umay y Parla pone en alerta a Bahar en los próximos capítulos de Renacer

“No podemos decir nada”: el miedo de Umay y Parla pone en alerta a Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Tarik recupera la libertad y se alía con Tayyar para ajustar cuentas contra los Korhan
Avance

Tarik recupera la libertad y se alía con Tayyar para ajustar cuentas contra los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

César entierra el hacha de guerra con Octavio y apuesta por su futuro con Amanda: “Elijo perdonar”
Mejores momentos | Capítulo 54

César entierra el hacha de guerra con Octavio y apuesta por su futuro con Amanda: “Elijo perdonar”

La dura advertencia de Serrano a César: “Como vuelva a saltarse las normas, haré todo lo posible porque vaya a prisión”
Mejores momentos | Capítulo 54

La dura advertencia de Serrano a César: “Como vuelva a saltarse las normas, haré todo lo posible porque vaya a prisión”

La comandante está cansada de que el mexicano actúe por su cuenta y lo culpa de haber provocado la fuga de Saúl.

Álvaro se rebela ante Octavio y los Aparicio: “No voy a mover un dedo para traicionar a mi madre”
Mejores momentos | Capítulo 54

Álvaro se rebela ante Octavio y los Aparicio: “No voy a mover un dedo para traicionar a mi madre”

El abogado está cansado de hacer todo lo que le ordenan y no piensa quitarle a la ilusión a su madre de ser alcaldesa.

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

César le da una paliza a Saúl y le apunta con una escopeta, ¿será capaz de matarlo a sangre fría?

César le da una paliza a Saúl y le apunta con una escopeta, ¿será capaz de matarlo a sangre fría?

“¿Quieres ser un padre o un asesino?”: Amanda intenta frenar a César y evitar que vaya por su cuenta a por Saúl

“¿Quieres ser un padre o un asesino?”: Amanda intenta frenar a César y evitar que vaya por su cuenta a por Saúl

Publicidad