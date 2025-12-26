Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”

Andrés se ha querido disculpar con Begoña. “Me ha disgustado mucho ver a mi marido y a su primo a puñetazo limpio”, le ha confesado la enfermera. Así, ella le ha dicho al De la Reina que le parece muy cruel que acusara a Gabriel de fingir el dolor por la muerte de su madre, situándose de su parte una vez más.

Andrés, completamente indignado, le ha dicho, ” la madre a la que ya había matado anteriormente sin remordimientos de conciencia”.Así, la enfermera le ha atizado una bofeteda. ¡Tan solo quería que reaccionara!

Después le ha admitido que no estaba orgullosa de ello… pero que su intención tan solo era que vuelva el Andrés de antes. Ese que calculaba el dolor que podía causar antes de actuar. Así el joven De la Reina le ha admitido a Begoña que de ese tan solo queda “el amor que siento por ti”. ¿Algún día volveremos a ver a #Began cómo antes?