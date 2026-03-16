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Capítulo 519

Paula fantasea con volver a besar a Tasio, pero él le corta las alas: “No tendría que haber pasado”

La asistenta habla con el empresario sobre el desliz del otro día, pero el marido de Carmen lamenta haberse dejado llevar tanto.

Paula fantasea con volver a besar a Tasio, pero él le corta las alas: “No tendría que haber pasado”

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Marta García
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Paula estaba fantaseando con Tasio y justo en ese momento ha vuelto de sopetón a la realidad… ¡se ha cortado sin querer!

Ha sido entonces cuando Tasio se ha entrado en la cocina y ella ha aprovechado para pedirle hablar sobre el beso que se dieron el otro día.

Aunque el marido de Carmen le ha confesado que no puede olvidarse de aquello también le ha dejado claro que “no puede pasar de ahí”.

Ella se ha quedado totalmente de hielo, pero Tasio le ha seguido contando que el otro día les vio Manuela… ¡y eso podría poner en peligro el puesto de trabajo de Paula!

Ella lo entiende, pero en el fondo quiere estar con él. Sin embargo, el hijo de Damián le ha repetido que lo suyo es imposible… ¡es un hombre casado! Finalmente, se ha marchado pidiéndole disculpas. ¿Será este el punto final de su peculiar relación?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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